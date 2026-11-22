Siga o A TARDE no Google

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou neste domingo, 22, estar "profundamente decepcionado" com o resultado da COP31, que terminou sem um acordo político sobre o combate às mudanças climáticas.

O principal motivo do impasse foi a falta de consenso sobre a inclusão de um compromisso para reduzir gradualmente o uso de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural, responsáveis por grande parte das emissões de gases de efeito estufa.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em comunicado, Guterres disse compartilhar a frustração "daqueles que esperavam que os governos estivessem à altura das exigências da crise climática". Ele também criticou a influência de interesses econômicos nas negociações.

"Aqueles que lucram com a destruição do nosso planeta não podem ditar os termos da luta para salvá-lo", disparou.

Realizada em Antália, na Turquia, a conferência terminou neste domingo após mais de duas semanas de negociações, que avançaram por 48 horas além do prazo previsto.

Mesmo com o tempo adicional, os países aprovaram apenas textos técnicos e não conseguiram chegar a um consenso sobre uma declaração política final.

Durante a sessão de encerramento, o presidente da COP31, o ministro turco Murat Kurum, reconheceu que não havia consenso entre os países e afirmou que não apresentaria uma nova versão do documento.

Entenda o impasse

A divergência ficou evidente na análise de um projeto apresentado pelas copresidências da Turquia e da Austrália.

O documento não mencionava diretamente a necessidade de abandonar gradualmente os combustíveis fósseis, o que provocou a reação da União Europeia e de outros países, que consideraram a ausência do compromisso inaceitável.

Em sentido contrário, países produtores de petróleo, liderados pela Arábia Saudita, resistiram à inclusão de metas mais claras para reduzir a dependência dessas fontes de energia.

O texto apresentado também destacava tecnologias de captura e remoção de carbono, usadas para retirar parte do dióxido de carbono da atmosfera.