Companhias mudam regras e proíbem power banks a bordo

Companhias aéreas anunciam proibição de power banks em seus voos - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A movimentação que promete mexer com a rotina de quem vive com um carregador portátil na bolsa já tem data marcada. As principais companhias aéreas da Austrália — Qantas, Virgin Australia, Jetstar e QantasLink — anunciaram uma mudança rigorosa: a partir de dezembro, power banks até podem embarcar, mas usar durante o voo está oficialmente fora de questão.

Celular, tablet, fone ou até o próprio carregador portátil: nada poderá ser recarregado dentro da cabine.



Na prática, o passageiro continua autorizado a levar o acessório, mas ele terá que permanecer desligado e guardado durante todo o trajeto. A Virgin Australia será a primeira a implementar as novas regras no dia 1º de dezembro. Pouco depois, o grupo Qantas passa a seguir a mesma linha.

O que realmente muda: limites, liberações e novas barreiras

Com o ajuste nas normas, a Virgin Australia só vai autorizar o embarque de baterias portáteis entre 100 Wh e 160 Wh mediante aprovação prévia. Qualquer item acima desse limite está proibido. O movimento acompanha a postura de empresas como a Emirates, que vêm reforçando protocolos de segurança após uma série de episódios envolvendo superaquecimento — e até incêndios — desses dispositivos.

Só nos Estados Unidos, cerca de 50 casos recentes de incêndio em power banks foram registrados, muitos deles dentro dos compartimentos superiores das aeronaves.



Power banks no avião: o que passa e o que não passa

Permitido

Levar apenas na bagagem de mão

Até 100 Wh liberados sem exigências

Entre 100 Wh e 160 Wh, só com autorização da companhia

Máximo de 20 baterias extras, todas embaladas separadamente

Proibido

Colocar power banks na mala despachada

Usar o carregador para alimentar qualquer aparelho durante o voo

Transportar modelos acima de 160 Wh em voos comerciais

Como evitar transtornos: cuidados antes e durante o voo

As orientações seguem a mesma lógica usada em diversos países:

mantenha o carregador portátil desligado e guardado;

evite cabos soltos ou contatos expostos;

prefira as entradas USB ou tomadas instaladas na aeronave, quando houver;

confira sempre as regras específicas da companhia antes de embarcar.

Quem já restringe ou proibiu completamente o uso de power banks

Diversas empresas ao redor do mundo já adotaram ou anunciaram novas regras — algumas, inclusive, ainda mais duras:

Emirates Airlines

Banimento total do uso a partir de outubro de 2025

Permite apenas na bagagem de mão

Recomenda manter o dispositivo no bolso ou sob o assento

Singapore Airlines

Uso proibido desde março de 2025

Transporte só dentro da cabine

Thai Airways

Veto ao uso e ao carregamento desde 15 de março de 2025

Air Busan

Primeira da Coreia do Sul a impor restrições após um incidente grave

Outras companhias coreanas seguiram a mesma linha

EVA Air e China Airlines

Uso proibido a partir de março de 2025

Delta, JetBlue, Hawaiian Airlines, Virgin Australia

Relataram ocorrências com baterias, mas ainda sem proibição total

Reforçaram recomendações de segurança

United Airlines

Bloqueio de power banks em “smart bags”

Baterias soltas proibidas em malas despachadas

O que dizem os órgãos de segurança aérea

Na Europa, a EASA determina que todos os itens com baterias de lítio devem viajar exclusivamente na bagagem de mão, sempre bem acondicionados e sem recarga durante o voo. Passageiros podem levar até duas baterias sobressalentes.

Nos Estados Unidos, a TSA segue regra semelhante: nada de power banks na bagagem despachada — só na cabine.