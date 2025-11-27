Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Companhias mudam regras e proíbem power banks a bordo

Nova onda de restrições pega viajantes de surpresa e muda regras de embarque no mundo inteiro

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

27/11/2025 - 15:10 h
Companhias aéreas anunciam proibição de power banks em seus voos
Companhias aéreas anunciam proibição de power banks em seus voos -

A movimentação que promete mexer com a rotina de quem vive com um carregador portátil na bolsa já tem data marcada. As principais companhias aéreas da Austrália — Qantas, Virgin Australia, Jetstar e QantasLink — anunciaram uma mudança rigorosa: a partir de dezembro, power banks até podem embarcar, mas usar durante o voo está oficialmente fora de questão.

Celular, tablet, fone ou até o próprio carregador portátil: nada poderá ser recarregado dentro da cabine.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na prática, o passageiro continua autorizado a levar o acessório, mas ele terá que permanecer desligado e guardado durante todo o trajeto. A Virgin Australia será a primeira a implementar as novas regras no dia 1º de dezembro. Pouco depois, o grupo Qantas passa a seguir a mesma linha.

O que realmente muda: limites, liberações e novas barreiras

Com o ajuste nas normas, a Virgin Australia só vai autorizar o embarque de baterias portáteis entre 100 Wh e 160 Wh mediante aprovação prévia. Qualquer item acima desse limite está proibido. O movimento acompanha a postura de empresas como a Emirates, que vêm reforçando protocolos de segurança após uma série de episódios envolvendo superaquecimento — e até incêndios — desses dispositivos.

Leia Também:

Sobe para 44 o número de mortos em incêndio em Hong Kong
Trump promete punição ao atirador que feriu militares da Guarda Nacional
Homem ficou 90 minutos 'morto' e voltou para contar o que viu no céu
Ataque perto da Casa Branca deixa membros da Guarda Nacional baleados

Só nos Estados Unidos, cerca de 50 casos recentes de incêndio em power banks foram registrados, muitos deles dentro dos compartimentos superiores das aeronaves.

Power banks no avião: o que passa e o que não passa

Permitido

  • Levar apenas na bagagem de mão
  • Até 100 Wh liberados sem exigências
  • Entre 100 Wh e 160 Wh, só com autorização da companhia
  • Máximo de 20 baterias extras, todas embaladas separadamente

Proibido

  • Colocar power banks na mala despachada
  • Usar o carregador para alimentar qualquer aparelho durante o voo
  • Transportar modelos acima de 160 Wh em voos comerciais

Como evitar transtornos: cuidados antes e durante o voo

As orientações seguem a mesma lógica usada em diversos países:

  • mantenha o carregador portátil desligado e guardado;
  • evite cabos soltos ou contatos expostos;
  • prefira as entradas USB ou tomadas instaladas na aeronave, quando houver;
  • confira sempre as regras específicas da companhia antes de embarcar.

Quem já restringe ou proibiu completamente o uso de power banks

Diversas empresas ao redor do mundo já adotaram ou anunciaram novas regras — algumas, inclusive, ainda mais duras:

Emirates Airlines

  • Banimento total do uso a partir de outubro de 2025
  • Permite apenas na bagagem de mão
  • Recomenda manter o dispositivo no bolso ou sob o assento

Singapore Airlines

  • Uso proibido desde março de 2025
  • Transporte só dentro da cabine

Thai Airways

  • Veto ao uso e ao carregamento desde 15 de março de 2025

Air Busan

  • Primeira da Coreia do Sul a impor restrições após um incidente grave
  • Outras companhias coreanas seguiram a mesma linha

EVA Air e China Airlines

  • Uso proibido a partir de março de 2025

Delta, JetBlue, Hawaiian Airlines, Virgin Australia

  • Relataram ocorrências com baterias, mas ainda sem proibição total
  • Reforçaram recomendações de segurança

United Airlines

  • Bloqueio de power banks em “smart bags”
  • Baterias soltas proibidas em malas despachadas

O que dizem os órgãos de segurança aérea

Na Europa, a EASA determina que todos os itens com baterias de lítio devem viajar exclusivamente na bagagem de mão, sempre bem acondicionados e sem recarga durante o voo. Passageiros podem levar até duas baterias sobressalentes.

Nos Estados Unidos, a TSA segue regra semelhante: nada de power banks na bagagem despachada — só na cabine.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aviação embarque de passageiros viagem

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Companhias aéreas anunciam proibição de power banks em seus voos
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Companhias aéreas anunciam proibição de power banks em seus voos
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

Companhias aéreas anunciam proibição de power banks em seus voos
Play

Polícia identifica “intercâmbio” de membro do CV na Ucrânia para treinamento de guerra

Companhias aéreas anunciam proibição de power banks em seus voos
Play

Presidente mexicana é assediada sexualmente na rua; veja vídeo

x