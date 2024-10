Criador abate 125 crocodilos para evitar que animais fugissem

Animais são criador por causa de sua pele, usada para a produçaõ de couro - Foto: Reprodução | Facebook

O proprietário de um criadouro na Tailândia abateu 125 crocodilos por receio que os animais fugissem durante as inundações no país, e colocassem a população em perigo.

Imagens publicadas no Facebook, mostram uma escavadeira retirando os répteis mortos do criadouro.

Veja também:

>>>Nasa descobre em Marte rocha semelhante a uma zebra

>>>Drone ucraniano em missão de ataque poupa soldado russo

De acordo com o jornal portugues Diário de Notícias, o proprietário dos animais, Natthapak Khumkad, a chuva causou a erosão das paredes do criadouro na província de Lamphun, no noroeste do país.

125 animais foram abatidos | Foto: Reprodução | Facebook

Segundo Natthapak, ele e os funcionários, mataram os animais que eram criados há 17 anos, foram eletrocutados, para evitar que escapassem e vagueassem pelo campo, com o risco de atacar pessoas e gado.

>>>Motorista é arremessado após carro cair em ribanceira

>>>Menina sonâmbula é encontrada por drones em floresta

Os crocodilos são da espécie siamês e podem atingir três metros de comprimento, e está ameaçada de extinção. No entanto, continua a ser criado na Tailândia por causa de sua pele, para a produção de couro.

Ainda conforme o jornal portugues, o criador disse ter contactado as autoridades para colocar os répteis num abrigo temporário até que as cheias abrandaram, mas o pedido foi rejeitado pelos animais terem um porte muito grande.

O tufão Yagi, que castiga a região há vários, já causou mais de 400 mortes em Mianmar, Vietname, Laos e Tailândia.