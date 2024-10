Menina sonâmbula é encontrada por drones em floresta

Peyton Saintignan desapareceu de sua casa por volta das 22h do dia 14 de setembro - Foto: Reprodução | Drone Management Services

Uma menina de 10 anos, que se perdeu em uma floresta na Louisiana, foi resgatada graças a um operador de drone que a avistou por meio de imagens térmicas.

Peyton Saintignan desapareceu de sua casa, localizada nas proximidades de Shreveport, por volta das 22h do dia 14 de setembro, conforme relatado pelo xerife da região, Jason Parker, ao programa "Good Morning America" da ABC, na segunda-feira, 23.

Após a família e amigos terem procurado pela garota por aproximadamente uma hora, a polícia estadual da Louisiana, juntamente com centenas de voluntários, intensificou as buscas. Uma câmera de trilha utilizada por caçadores registrou a única imagem da menina, o que ajudou as equipes de resgate a rastreá-la. O operador de drone Josh Klober, ciente da busca, decidiu oferecer sua ajuda.

Josh Klober e Peyton Saintignan | Foto: Reprodução | Webster Parish Sheriff's Office

Josh, que viajou cerca de 65 quilômetros de sua residência no Arkansas, chegou ao local no dia 15 de setembro, munido de um drone equipado com tecnologia de imagem térmica da empresa Drone Management Services LLC. A exploração da área teve início e, aproximadamente 20 minutos após a decolagem do drone, Peyton foi encontrada em posição fetal na vegetação.

Peyton Saintignan desapareceu de sua casa por volta das 22h do dia 14 de setembro | Foto: Reprodução | Drone Management Services

"Vimos o pijama roxo e branco que ela estava usando. A menina estava deitada e não se movia, e todos estavam nervosos", comentou. Logo em seguida, as equipes conseguiram direcionar os socorristas para a localização da criança, que havia caminhado mais de 3 quilômetros desde sua casa.