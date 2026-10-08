PREOCUPANTE
Crianças sofrerão impactos severos do El Niño, alerta Unicef
Relatório afirma que as meninas serão principalmente afetadas
As crianças serão impactadas de forma desproporcional pelo El Niño, alertou um relatório divulgado pela Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) nesta quinta, 8.
O documento diz que o grupo está exposto ao aumento acentuado da desnutrição aguda grave, surtos de cólera, dengue e malária, além da interrupção de serviços essenciais de saúde e cadeias de frio de vacinas.
Segundo a Unicef, por estarem em desenvolvimento, as crianças são particularmente sensíveis ao calor extremo, à desidratação, à fumaça, à má nutrição e a doenças favorecidas por mudanças de temperatura e nos padrões de chuva.
Leia Também:
Efeitos do El Niño que podem atingir a saúde
O El Niño tem efeitos que podem atingir a saúde, como:
- Alta de arboviroses, por criar condições favoráveis à proliferação do Aedes aegypti;
- Perdas agrícolas e aumento no preço dos alimentos, desencadeando insegurança alimentar e má nutrição;
- Diminuição da disponibilidade de água segura e danificação de sistemas de saneamento;
- Mudanças climáticas extremas podem interromper aulas, alimentação escolar e serviços.
Meninas serão principalmente afetadas
De acordo com a Unicef, as meninas serão principalmente afetadas. Elas sofrem sobrecarga de trabalho doméstico, incluindo a coleta de água, são mais vulneráveis ao abandono escolar e sofrem risco elevado de violência baseada em gênero e casamento infantil.
Na seca que durou de 2020 a 2023 no Chifre da África, o casamento infantil subiu 119%, por exemplo.
Brasil pode sofrer com inundações e surtos de dengue e cólera
O Brasil pode sofrer com chuvas intensas, inundações, destruição de estruturas de saneamento e surtos de dengue e cólera na região Sul.
No Norte, o cenário é o oposto: seca severa, calor extremo e alto risco de incêndios florestais.
Como as crianças podem ser protegidas
A prioridade é agir antes que os impactos do El Niño se agravem. “No curto prazo, isso inclui preparação para desastres, prontidão para resposta e ação antecipatória para extremos climáticos previsíveis, além da prestação direta de serviços quando os sistemas governamentais de resposta estiverem sobrecarregados”, destaca a Unicef.
Algumas ações urgentes são:
- Revisar planos de emergência nas escolas;
- Proteger fontes de água;
- Fortalecer sistema de alerta precoce;
- Preparar profissionais e unidades de saúde;
- Pré-posicionar medicamentos e insumos;
- Organizar mecanismos de proteção social e apoio financeiro;
- Identificar famílias e comunidades vulneráveis são ações urgentes.
“Esperar a escola fechar, o posto de saúde ficar isolado ou uma comunidade perder acesso à água para começar a agir é chegar tarde. Nós já sabemos que há um El Niño forte em curso e conhecemos os tipos de impacto que podem atingir diferentes regiões”, afirmou Danilo Moura, especialista em Clima e Meio Ambiente do Unicef no Brasil.
Ele complementou: “Preparar os serviços agora custa menos, permite responder mais rápido e, principalmente, evita que a emergência climática se transforme em uma emergência para as crianças”.
Preparação para o futuro
A longo prazo, o relatório aponta a necessidade de fortalecer sistemas nacionais para antecipar, preparar e reduzir os impactos dos eventos climáticos extremos que acontecerão depois do El Niño.
Além disso, será preciso construir infraestrutura de água, saúde e educação resilientes ao clima, e a Unicef estima que cada dólar investido em prevenção e redução de riscos economiza até US$ 15 em recuperação.