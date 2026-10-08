Crianças sofrerão impactos severos do El Niño, alerta Unicef

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As crianças serão impactadas de forma desproporcional pelo El Niño, alertou um relatório divulgado pela Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) nesta quinta, 8.

O documento diz que o grupo está exposto ao aumento acentuado da desnutrição aguda grave, surtos de cólera, dengue e malária, além da interrupção de serviços essenciais de saúde e cadeias de frio de vacinas.

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Segundo a Unicef, por estarem em desenvolvimento, as crianças são particularmente sensíveis ao calor extremo, à desidratação, à fumaça, à má nutrição e a doenças favorecidas por mudanças de temperatura e nos padrões de chuva.

Efeitos do El Niño que podem atingir a saúde

O El Niño tem efeitos que podem atingir a saúde, como:

Alta de arboviroses, por criar condições favoráveis à proliferação do Aedes aegypti;

Perdas agrícolas e aumento no preço dos alimentos, desencadeando insegurança alimentar e má nutrição;

Diminuição da disponibilidade de água segura e danificação de sistemas de saneamento;

Mudanças climáticas extremas podem interromper aulas, alimentação escolar e serviços.

Meninas serão principalmente afetadas

De acordo com a Unicef, as meninas serão principalmente afetadas. Elas sofrem sobrecarga de trabalho doméstico, incluindo a coleta de água, são mais vulneráveis ao abandono escolar e sofrem risco elevado de violência baseada em gênero e casamento infantil.

Na seca que durou de 2020 a 2023 no Chifre da África, o casamento infantil subiu 119%, por exemplo.

Brasil pode sofrer com inundações e surtos de dengue e cólera

O Brasil pode sofrer com chuvas intensas, inundações, destruição de estruturas de saneamento e surtos de dengue e cólera na região Sul.

No Norte, o cenário é o oposto: seca severa, calor extremo e alto risco de incêndios florestais.

Como as crianças podem ser protegidas

A prioridade é agir antes que os impactos do El Niño se agravem. “No curto prazo, isso inclui preparação para desastres, prontidão para resposta e ação antecipatória para extremos climáticos previsíveis, além da prestação direta de serviços quando os sistemas governamentais de resposta estiverem sobrecarregados”, destaca a Unicef.

Algumas ações urgentes são:

Revisar planos de emergência nas escolas;

Proteger fontes de água;

Fortalecer sistema de alerta precoce;

Preparar profissionais e unidades de saúde;

Pré-posicionar medicamentos e insumos;

Organizar mecanismos de proteção social e apoio financeiro;

Identificar famílias e comunidades vulneráveis são ações urgentes.

“Esperar a escola fechar, o posto de saúde ficar isolado ou uma comunidade perder acesso à água para começar a agir é chegar tarde. Nós já sabemos que há um El Niño forte em curso e conhecemos os tipos de impacto que podem atingir diferentes regiões”, afirmou Danilo Moura, especialista em Clima e Meio Ambiente do Unicef no Brasil.

Ele complementou: “Preparar os serviços agora custa menos, permite responder mais rápido e, principalmente, evita que a emergência climática se transforme em uma emergência para as crianças”.

Preparação para o futuro

A longo prazo, o relatório aponta a necessidade de fortalecer sistemas nacionais para antecipar, preparar e reduzir os impactos dos eventos climáticos extremos que acontecerão depois do El Niño.

Além disso, será preciso construir infraestrutura de água, saúde e educação resilientes ao clima, e a Unicef estima que cada dólar investido em prevenção e redução de riscos economiza até US$ 15 em recuperação.