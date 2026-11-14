Crise aérea nos EUA cancela mais de 3 mil voos neste sábado (14/11)

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Mais de 3 mil voos com destino ou origem para os Estados Unidos (EUA) foram suspensos neste sábado, 14, em meio à grave crise aérea que o país enfrenta desde sexta-feira, 13. Quase 1 mil regsitraram atrasos, segundo os dados da plataforma FligthAware.

A situação caótica da malha área dos EUA ocorre após uma falha nos sistemas de comunicação dos Centros de Controle de Tráfego Aéreo, como informou o secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy.

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A decisão para suspender das operações, que são gerenciadas por uma rede privada de telecomunicações realizada pela L3Harris, foi anunciada pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), por volta das 18h, de ontem, no horário de Brasília.

Artistas brasileiros que foram ao Grammy Latino ficam presos nos EUA

A série de cancelamento dos voos impactou diretamente os artistas brasileiros que deixaram o país para participarem da cerimônia do Grammy Latino, em Las Vegas.

A cantora baiana, Daniela Mercury, por exemplo, enfrentou mais de 12 horas de espera para retornar ao Brasil, mas sem sucesso.

"Estou aqui depois do Grammy Latino, que foi maravilhoso, no apagão aéreo dos Estados Unidos. Estamos há quase 12 horas no aeroporto esperando para voar. Não entregam as nossas malas e vão postergando o voo de 30 em 30 minutos, 1 hora. Agora estamos aqui ainda tentando descobrir que horas vamos voltar para o Brasil. A vida não é só glamour", disse ela.

Já o cantor Márcio Victor, vocalista da banda Psirico, demonstrou preocupação após a suspensão e fez um desabafo em suas redes sociais.

Nosso voo de volta ao Brasil foi cancelado por medida de segurança. [...]. Eu tenho meu Pré-Caju, meus compromissos. A Latam não informa nada. Eu estou nervoso e preciso voltar. Não sei para onde eu vou

O que provocou a paralisação dos voos?

A suspensão das decolagens foi determinada pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, após uma falha nas telecomunicações comprometer os sistemas utilizados pelos controladores de tráfego aéreo.

O problema teve início em Chicago e atingiu os 22 centros de controle de rota do país. A interrupção levou à adoção de medidas de segurança para evitar riscos durante as operações.

A paralisação durou aproximadamente quatro horas. Depois desse período, a FAA anunciou a retomada gradual das atividades, embora os reflexos da ocorrência ainda pudessem atingir a programação das companhias aéreas.