De ventos de 160 km/h a -20°C: Europa enfrenta fenômeno climático

A Europa enfrenta um cenário climático extremo nesta quinta-feira, 8, marcado pelo choque entre a fúria da tempestade Goretti e a chegada da nevasca Elli. Com ventos "excepcionais" que podem atingir 160 km/h na França e no Reino Unido, o continente se prepara para um fim de semana de frio intenso, com os termômetros despencando para até -20°C na Alemanha.

No entanto, o que mais intriga os meteorologistas é o contraste térmico: enquanto escolas fecham por causa da neve no coração europeu, o arquipélago de Svalbard, no Ártico, registrou temperaturas acima de zero — superando o calor de cidades tradicionalmente quentes como Sevilha.

Tempestade Goretti: Ventos de 160 km/h e riscos múltiplos

A agência meteorológica britânica (Met Office) emitiu alertas severos para a chegada da tempestade Goretti, que atingirá o Reino Unido a partir da noite desta quinta-feira. Segundo o chefe de integração do órgão, Neil Armstrong, o fenômeno apresenta "múltiplos riscos", combinando rajadas de vento destrutivas com neve pesada.

As regiões mais afetadas no Reino Unido devem ser:

Oeste da Cornualha e Ilhas Sorlingas: Rajadas de até 160 km/h.

Sul e Centro do país: Previsão de até 30 centímetros de neve, especialmente nas terras médias.

Na França, o departamento de La Mancha (norte) está sob alerta máximo. Com ventos também previstos em 160 km/h, as autoridades locais já confirmaram que as escolas permanecerão fechadas nesta sexta-feira, 9. O alerta se estende por outros trinta departamentos do noroeste francês.

Nevasca Elli paralisa o norte da Alemanha

Enquanto o oeste sofre com os ventos, a Alemanha se prepara para o impacto da tempestade de neve Elli. Cidades importantes como Hamburgo e Bremen decidiram suspender as aulas nesta sexta-feira devido à gravidade da previsão.

O serviço nacional de meteorologia (DWD) alerta que a neve deve cobrir todo o país, com acumulados de 15 centímetros no norte e nordeste. O frio, no entanto, será o maior desafio:

Mínimas esperadas: Entre -10°C e -20°C em pontos localizados.

Entre -10°C e -20°C em pontos localizados. Contexto: O meteorologista Andreas Walter explicou que este episódio é excepcional frente aos últimos invernos suaves, classificando a volatilidade como uma "consequência do aquecimento climático".

Um pedestre passeia com seu cachorro às margens do canal Landwehr, no bairro de Kreuzberg, em Berlim (Alemanha) | Foto: DAVID GANNON/AFP

O paradoxo do Ártico: Svalbard mais quente que a Espanha

Em um contraste surpreendente, enquanto a Europa continental congela, o arquipélago de Svalbard, no coração do Ártico, registrou as temperaturas mais altas da Noruega nesta quinta-feira, permanecendo acima de zero.

O fenômeno não é isolado: no último dia 22 de dezembro, a capital Longyearbyen registrou temperaturas superiores às de Sevilha, no sul da Espanha, reforçando as anomalias climáticas que atingem o hemisfério norte neste inverno.