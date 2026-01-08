Menu
Uma mulher entra em um carro coberto de neve em Belgrado (Sérvia)

FRIO EXTREMO

De ventos de 160 km/h a -20°C: Europa enfrenta fenômeno climático

Enquanto tempestades castigam o centro da Europa, o Ártico surpreende com temperaturas acima de zero grau

Uma mulher entra em um carro coberto de neve em Belgrado (Sérvia) - Foto OLIVER BUNIC/AFP

Redação e AFP

Por Redação e AFP

08/01/2026 - 14:27 h

A Europa enfrenta um cenário climático extremo nesta quinta-feira, 8, marcado pelo choque entre a fúria da tempestade Goretti e a chegada da nevasca Elli. Com ventos "excepcionais" que podem atingir 160 km/h na França e no Reino Unido, o continente se prepara para um fim de semana de frio intenso, com os termômetros despencando para até -20°C na Alemanha.

No entanto, o que mais intriga os meteorologistas é o contraste térmico: enquanto escolas fecham por causa da neve no coração europeu, o arquipélago de Svalbard, no Ártico, registrou temperaturas acima de zero — superando o calor de cidades tradicionalmente quentes como Sevilha.

Tempestade Goretti: Ventos de 160 km/h e riscos múltiplos

A agência meteorológica britânica (Met Office) emitiu alertas severos para a chegada da tempestade Goretti, que atingirá o Reino Unido a partir da noite desta quinta-feira. Segundo o chefe de integração do órgão, Neil Armstrong, o fenômeno apresenta "múltiplos riscos", combinando rajadas de vento destrutivas com neve pesada.

As regiões mais afetadas no Reino Unido devem ser:

  • Oeste da Cornualha e Ilhas Sorlingas: Rajadas de até 160 km/h.
  • Sul e Centro do país: Previsão de até 30 centímetros de neve, especialmente nas terras médias.

Na França, o departamento de La Mancha (norte) está sob alerta máximo. Com ventos também previstos em 160 km/h, as autoridades locais já confirmaram que as escolas permanecerão fechadas nesta sexta-feira, 9. O alerta se estende por outros trinta departamentos do noroeste francês.

Nevasca Elli paralisa o norte da Alemanha

Enquanto o oeste sofre com os ventos, a Alemanha se prepara para o impacto da tempestade de neve Elli. Cidades importantes como Hamburgo e Bremen decidiram suspender as aulas nesta sexta-feira devido à gravidade da previsão.

O serviço nacional de meteorologia (DWD) alerta que a neve deve cobrir todo o país, com acumulados de 15 centímetros no norte e nordeste. O frio, no entanto, será o maior desafio:

  • Mínimas esperadas: Entre -10°C e -20°C em pontos localizados.
  • Contexto: O meteorologista Andreas Walter explicou que este episódio é excepcional frente aos últimos invernos suaves, classificando a volatilidade como uma "consequência do aquecimento climático".
Um pedestre passeia com seu cachorro às margens do canal Landwehr, no bairro de Kreuzberg, em Berlim (Alemanha)
Um pedestre passeia com seu cachorro às margens do canal Landwehr, no bairro de Kreuzberg, em Berlim (Alemanha) | Foto: DAVID GANNON/AFP

O paradoxo do Ártico: Svalbard mais quente que a Espanha

Em um contraste surpreendente, enquanto a Europa continental congela, o arquipélago de Svalbard, no coração do Ártico, registrou as temperaturas mais altas da Noruega nesta quinta-feira, permanecendo acima de zero.

O fenômeno não é isolado: no último dia 22 de dezembro, a capital Longyearbyen registrou temperaturas superiores às de Sevilha, no sul da Espanha, reforçando as anomalias climáticas que atingem o hemisfério norte neste inverno.

x