Descubra qual melhor país do mundo para se aposentar

Um levantamento feito pela consultoria Mercer analisou quais são os países com melhor qualidade de vida após se aposentar. Segundo a pesquisa, a Holanda ficou em primeiro lugar. Além de Holanda, Islândia, Dinamarca e Israel obtiveram o conceito máximo.

O Brasil ficou na 33ª posição. O levantamento leva em consideração três critérios: adequação (ou seja, o valor do benefício recebido pelo aposentado e o modelo para calcular esse ganho); sustentabilidade (se o sistema poderá seguir pagando os auxílios no futuro, a demografia do país e a cobertura oferecida) e integridade (regulação, governança, entre outros).



O Brasil obteve a nota C, em escala de A a E. O país tem uma avaliação ruim no quesito sustentabilidade. Nesse critério, fica na 44ª posição do ranking.

Confira o ranking global:



Holanda



Islândia



Dinamarca



Israel



Cingapura



Austrália



Finlândia



Noruega



Chile



Suécia



Reino Unido



Suíça



Uruguai



Nova Zelândia



Bélgica



México



Canadá



Irlanda



França



Alemanha



Croácia



Portugal



Emirados Árabes Unidos



Casaquistão



Hong Kong



Espanha



Colômbia



Arábia Saudita



Estados Unidos



Polônia



China



Malásia



Brasil



Botsuana



Itália



Japão



Peru



Vietnã



Taiwan



Áustria



Coreia do Sul



Indonésia



Tailândia



África do Sul



Turquia



Filipinas



Argentina



Índia