Um eclipse solar total, previsto para 2 de agosto de 2027, deverá provocar o escurecimento do céu em diferentes partes do planeta.

No ponto de maior duração, a Lua encobrirá completamente o Sol por aproximadamente 6 minutos e 23 segundos, segundo cálculos astronômicos da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (NASA).

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A maior duração da fase de totalidade está prevista para uma região próxima à cidade de Luxor, no Egito. As condições geográficas e o posicionamento dos astros permitirão que localidades situadas nessa faixa acompanhem o fenômeno por mais tempo.

Eclipse poderá ser visto no Brasil?

Há projeções que apontam a possibilidade de observação parcial em uma pequena área do Rio Grande do Norte, próximo ao nascer do sol. Nas demais regiões brasileiras, a previsão é de que o fenômeno não seja visível.

A faixa principal da sombra lunar atravessará regiões da Europa, do norte da África e do Oriente Médio, incluindo países como Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Arábia Saudita, Iêmen e Somália.

No Brasil, para quem deseja acompanhar um eclipse solar total, a próxima oportunidade está prevista apenas para o dia 12 de agosto de 2045. A faixa de totalidade deverá atravessar parte do território nacional, além de outros países da América do Sul e do Caribe.

Por que o eclipse vai durar tanto tempo?

No evento de 2027, a combinação entre o alinhamento do Sol, da Lua e da Terra, além da trajetória da sombra lunar permitirá que algumas localidades permaneçam por mais tempo na área de escuridão total.

Durante esse intervalo, o céu ficará escuro e poderá ocorrer uma redução da temperatura. Também será possível observar a coroa solar, camada mais externa da atmosfera do Sol, que aparece como uma luminosidade ao redor da silhueta da Lua.

Apesar da duração excepcional, o eclipse de 2027 não será o mais longo do século XXI. Em 22 de julho de 2009, um fenômeno semelhante alcançou aproximadamente 6 minutos e 39 segundos de totalidade, superando a previsão para o próximo evento.

Cuidados com a visão ao ver o fenômeno

Quem estiver em uma das regiões onde o eclipse será visível precisará adotar cuidados para acompanhar o evento. Nas fases em que o Sol estiver parcialmente encoberto, é indispensável utilizar óculos específicos para observação solar, com filtros adequados que atendam à norma internacional ISO 12312-2.

Óculos escuros convencionais, películas, radiografias e outros materiais improvisados não oferecem proteção suficiente contra a radiação solar. Também não se deve observar o fenômeno diretamente por câmeras, binóculos ou telescópios sem filtros solares próprios para esses equipamentos.

A observação direta sem proteção adequada só é segura durante a fase de totalidade, quando o disco brilhante do Sol estiver completamente encoberto pela Lua. Assim que qualquer parte do Sol voltar a aparecer, a proteção deve ser recolocada.