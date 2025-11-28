Menu
MUNDO
MUNDO

Eclipse mais longo do século será visível no Brasil? 10 países estão na lista

Esse eclipse solar total será um dos maiores espetáculos astronômicos deste século

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

28/11/2025 - 15:34 h
Confira onde o fenômeno poderá ser visto
Dentro de um ano e meio, no dia 2 de agosto de 2027, o céu vai ser palco de um dos eventos mais aguardados pelos especialistas: um eclipse solar total que já é tratado como um dos fenômenos mais marcantes do século.

A duração máxima prevista — 6 minutos e 22 segundos — torna o evento único, superando o eclipse de abril de 2024, que permaneceu em totalidade por 4 minutos e 28 segundos.

Fenômeno confirmado pela NASA e de alto interesse científico

A NASA confirmou oficialmente a data e reforçou a relevância científica do eclipse. Segundo a agência, apenas quem estiver na faixa estreita por onde passa a totalidade poderá observar o momento em que a Lua encobre completamente o Sol.

Onde o eclipse poderá ser visto?

O portal especializado Eclipse Wise divulgou a lista completa dos países que estarão na rota da totalidade — apenas dez terão a chance de acompanhar o eclipse por completo:

  • Espanha
  • Marrocos
  • Argélia
  • Tunísia
  • Líbia
  • Egito (onde está prevista a maior duração, na região próxima a Luxor)
  • Sudão
  • Arábia Saudita
  • Iêmen
  • Somália

O eclipse de 2027 promete movimentar astrônomos, pesquisadores e viajantes do mundo inteiro — e quem quiser assistir ao fenômeno mais longo do século precisará estar em um desses países privilegiados.

Ver todas

