Eclipse mais longo do século será visível no Brasil? 10 países estão na lista

Dentro de um ano e meio, no dia 2 de agosto de 2027, o céu vai ser palco de um dos eventos mais aguardados pelos especialistas: um eclipse solar total que já é tratado como um dos fenômenos mais marcantes do século.

A duração máxima prevista — 6 minutos e 22 segundos — torna o evento único, superando o eclipse de abril de 2024, que permaneceu em totalidade por 4 minutos e 28 segundos.

Fenômeno confirmado pela NASA e de alto interesse científico

A NASA confirmou oficialmente a data e reforçou a relevância científica do eclipse. Segundo a agência, apenas quem estiver na faixa estreita por onde passa a totalidade poderá observar o momento em que a Lua encobre completamente o Sol.

Onde o eclipse poderá ser visto?

O portal especializado Eclipse Wise divulgou a lista completa dos países que estarão na rota da totalidade — apenas dez terão a chance de acompanhar o eclipse por completo:

Espanha

Marrocos

Argélia

Tunísia

Líbia

Egito (onde está prevista a maior duração, na região próxima a Luxor)

Sudão

Arábia Saudita

Iêmen

Somália

O eclipse de 2027 promete movimentar astrônomos, pesquisadores e viajantes do mundo inteiro — e quem quiser assistir ao fenômeno mais longo do século precisará estar em um desses países privilegiados.