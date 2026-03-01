MUNDO
Eclipse 'quase total'? Veja o que o Brasil vai, ou não, ver terça
Lua se põe antes da fase total e brasileiros verão apenas parte do fenômeno
Por Iarla Queiroz
O céu até promete espetáculo nesta terça-feira, 3, mas o Brasil vai acompanhar só uma parte da história. Diferentemente do eclipse de 14 de março de 2025, quando todas as fases puderam ser vistas por aqui, o fenômeno de 3 de março de 2026 será apenas parcial para os brasileiros.
Quem quiser presenciar a famosa “Lua de sangue” completa terá que esperar: a próxima oportunidade com totalidade visível no país só chega em 2029.
Por que não veremos a fase total?
Segundo a astrônoma Josina Nascimento, do Observatorio Nacional, a posição da Lua em relação ao horizonte impede que a etapa mais aguardada seja vista no território brasileiro.
Todo eclipse lunar total passa por cinco momentos: penumbral, parcial, total, parcial e penumbral. O problema é que, quando a Lua estiver completamente mergulhada na sombra da Terra, ela já terá se posto no Brasil.
Que horas começa o eclipse?
O fenômeno terá início às 5h44 (horário de Brasília), com a fase penumbral — etapa em que a Lua entra na região mais clara da sombra terrestre, praticamente sem alteração perceptível no brilho.
Às 6h50 começa a fase parcial, quando a parte escura da sombra passa a encobrir o disco lunar.
Já a totalidade está prevista entre 8h04 e 9h02. Nesse intervalo, porém, a Lua já terá desaparecido no horizonte em todo o país.
Como o eclipse ocorre no começo da manhã, o satélite estará baixo no céu, a oeste, o que limita ainda mais a visibilidade.
Onde será possível ver melhor?
A visualização varia conforme a região:
- No extremo leste do Brasil, o fenômeno não será visível.
- Na faixa central, será possível observar apenas a fase penumbral.
- Já no oeste, a fase parcial será mais expressiva.
No extremo oeste do país, o obscurecimento chegará a 96% — muito próximo da totalidade, mas ainda insuficiente para caracterizar um eclipse total visível.
Quando o Brasil verá outro eclipse marcante?
De acordo com o Observatorio Nacional, ainda em 2026 haverá um eclipse parcial na noite de 27 para 28 de agosto, com 93% de magnitude — quase total, mas ainda parcial.
Depois disso:
- Em 2027, os três eclipses previstos serão penumbrais, praticamente imperceptíveis a olho nu;
- Em 2028, dois eclipses parciais ocorrerão, ambos com baixa magnitude — um com menos de 3% e outro com menos de 33%, sendo este último visível apenas em parte do país;
- Também em 2028 haverá um eclipse total, mas nenhuma fase poderá ser vista do Brasil.
A espera termina apenas na noite de 25 para 26 de junho de 2029, quando o país voltará a acompanhar todas as etapas de um eclipse lunar total do início ao fim — um espetáculo comparável ao de março de 2025.
