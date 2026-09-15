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FENÔMENO HISTÓRICO

Eclipse solar total mais longo do século já tem data para acontecer

Fenômeno astronômico poderá ser visto em diversos países

Franciely Gomes
Por
Eclipse total será visto em diversos países
Eclipse total será visto em diversos países - Foto: Depositphotos.com | Sbhaumik

Os fãs de fenômenos astronômicos já podem se programar para acompanhar o eclipse solar total mais longo do século 21. Com mais de seis minutos de escuridão completa, o evento acontecerá no dia 2 de agosto de 2027.

A faixa de escuridão total do sol poderá ser vista em diversos continentes, cruzando a Europa, África e Oriente Médio. Dentre os principais países onde ele poderá ser visto, estão Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália.

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Seu início está previsto para às 04h30, no horário de Brasília, atingindo a totalidade da escuridão às 05h23 e finalizando às 08h49. No entanto, ainda não há informações sobre a totalidade se sua vista no Brasil.

Este será o eclipse total mais longo na história da Terra entre os anos 1991 e 2114. O último registro de um fenômeno com magnitude parecida foi em abril de 2024 na América do Norte, com duração de 4min28s.

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Tags

astronomia Eclipse fenômenos naturais

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