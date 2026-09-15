Eclipse solar total mais longo do século já tem data para acontecer

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Os fãs de fenômenos astronômicos já podem se programar para acompanhar o eclipse solar total mais longo do século 21. Com mais de seis minutos de escuridão completa, o evento acontecerá no dia 2 de agosto de 2027.

A faixa de escuridão total do sol poderá ser vista em diversos continentes, cruzando a Europa, África e Oriente Médio. Dentre os principais países onde ele poderá ser visto, estão Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália.

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Seu início está previsto para às 04h30, no horário de Brasília, atingindo a totalidade da escuridão às 05h23 e finalizando às 08h49. No entanto, ainda não há informações sobre a totalidade se sua vista no Brasil.

Este será o eclipse total mais longo na história da Terra entre os anos 1991 e 2114. O último registro de um fenômeno com magnitude parecida foi em abril de 2024 na América do Norte, com duração de 4min28s.