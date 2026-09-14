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Governo Trump é processado por regra que dificulta green card

Ações tentam barrar política que amplia análise de benefícios sociais usados por imigrantes

Isabela Cardoso
Por
Presidente Donald J. Trump
Presidente Donald J. Trump - Foto: Molly Riley

Uma coalizão formada por 22 estados americanos e o Distrito de Colúmbia processou o governo de Donald Trump nesta segunda-feira, 14, para tentar impedir a entrada em vigor de uma nova política que pode dificultar a obtenção do green card por imigrantes que dependem de programas e benefícios sociais.

A medida, conhecida como regra do “encargo público”, está prevista para entrar em vigor na sexta-feira, 18. As contestações foram apresentadas em duas ações distintas e argumentam que a política pode levar imigrantes a abrir mão de programas de assistência destinados a atender necessidades básicas por medo de terem o pedido de residência permanente negado no futuro.

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Os estados também afirmam que a regra poderá sobrecarregar os pronto-socorros e reduzir a adesão a programas de assistência alimentar. Segundo a ação, isso também afetaria empresas locais que dependem de recursos federais relacionados ao programa.

“Famílias trabalhadoras não deveriam ser obrigadas a abrir mão do apoio de que precisam por temerem que pedir assistência resulte em sua deportação”, afirmou em nota Letitia James, procuradora-geral democrata de Nova York, que liderou uma das ações.

Governo diz que regra protege recursos públicos

Autoridades do governo republicano defendem que a política é necessária para proteger os recursos federais e restabelecer o princípio de que imigrantes devem ser capazes de se sustentar.

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A iniciativa retoma uma política semelhante adotada durante o primeiro mandato de Trump. Na época, a medida foi alvo de contestações judiciais e acabou revertida durante o governo de Joe Biden.

A nova política faz parte de um esforço mais amplo de Washington para endurecer as medidas relacionadas à imigração legal e ilegal. Antes das eleições de meio de mandato, o Departamento de Segurança Interna manteve a campanha de deportações e também passou a pressionar estrangeiros a deixar o país por meio de restrições ao acesso a empregos e programas federais.

Regra amplia análise sobre benefícios sociais

Muitos imigrantes que ainda não possuem green card já não podem participar de determinados programas de benefícios sociais. A preocupação de defensores dos imigrantes é que a nova regra desestimule o uso desses serviços até mesmo por famílias com filhos americanos legalmente aptos a receber assistência alimentar, auxílio-moradia e outros benefícios.

A legislação federal já impede, há décadas, a concessão do green card a pessoas consideradas propensas a se tornar dependentes principalmente do governo para sobreviver. A nova política pretende ampliar a aplicação desse princípio.

Historicamente, agentes de imigração consideram o uso de transferências de dinheiro ou de serviços de cuidados de longa duração ao avaliar se um imigrante poderá se tornar dependente do governo.

Programas como o Programa de Assistência Nutricional Suplementar, conhecido como SNAP, e o Medicaid não costumavam entrar nessa análise.

A medida do governo Trump pretende reverter essa prática e ampliar o número de programas federais que os agentes de imigração poderão considerar antes de decidir se uma pessoa poderá receber o green card.

Quais estados participam da ação?

A primeira ação foi apresentada por:

  • Nova York;
  • Califórnia;
  • Illinois;
  • Colorado;
  • Connecticut;
  • Delaware;
  • Havaí;
  • Maine;
  • Maryland;
  • Massachusetts;
  • Michigan;
  • Minnesota;
  • Nova Jersey;
  • Novo México;
  • Nevada;
  • Oregon;
  • Pensilvânia;
  • Rhode Island;
  • Vermont;
  • Virgínia;
  • Washington;
  • Wisconsin;
  • Distrito de Colúmbia.

A segunda ação foi liderada pelo prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, e recebeu apoio de Chicago, São Francisco, Seattle, do condado de Santa Clara, na Califórnia, e do condado de King, em Washington.

As duas ações buscam impedir que a política entre em vigor na sexta-feira, 18.

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Donald Trump estados unidos imigração

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