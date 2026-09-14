Governo Trump é processado por regra que dificulta green card

Uma coalizão formada por 22 estados americanos e o Distrito de Colúmbia processou o governo de Donald Trump nesta segunda-feira, 14, para tentar impedir a entrada em vigor de uma nova política que pode dificultar a obtenção do green card por imigrantes que dependem de programas e benefícios sociais.

A medida, conhecida como regra do “encargo público”, está prevista para entrar em vigor na sexta-feira, 18. As contestações foram apresentadas em duas ações distintas e argumentam que a política pode levar imigrantes a abrir mão de programas de assistência destinados a atender necessidades básicas por medo de terem o pedido de residência permanente negado no futuro.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os estados também afirmam que a regra poderá sobrecarregar os pronto-socorros e reduzir a adesão a programas de assistência alimentar. Segundo a ação, isso também afetaria empresas locais que dependem de recursos federais relacionados ao programa.

“Famílias trabalhadoras não deveriam ser obrigadas a abrir mão do apoio de que precisam por temerem que pedir assistência resulte em sua deportação”, afirmou em nota Letitia James, procuradora-geral democrata de Nova York, que liderou uma das ações.

Governo diz que regra protege recursos públicos

Autoridades do governo republicano defendem que a política é necessária para proteger os recursos federais e restabelecer o princípio de que imigrantes devem ser capazes de se sustentar.

A iniciativa retoma uma política semelhante adotada durante o primeiro mandato de Trump. Na época, a medida foi alvo de contestações judiciais e acabou revertida durante o governo de Joe Biden.

A nova política faz parte de um esforço mais amplo de Washington para endurecer as medidas relacionadas à imigração legal e ilegal. Antes das eleições de meio de mandato, o Departamento de Segurança Interna manteve a campanha de deportações e também passou a pressionar estrangeiros a deixar o país por meio de restrições ao acesso a empregos e programas federais.

Regra amplia análise sobre benefícios sociais

Muitos imigrantes que ainda não possuem green card já não podem participar de determinados programas de benefícios sociais. A preocupação de defensores dos imigrantes é que a nova regra desestimule o uso desses serviços até mesmo por famílias com filhos americanos legalmente aptos a receber assistência alimentar, auxílio-moradia e outros benefícios.

A legislação federal já impede, há décadas, a concessão do green card a pessoas consideradas propensas a se tornar dependentes principalmente do governo para sobreviver. A nova política pretende ampliar a aplicação desse princípio.

Historicamente, agentes de imigração consideram o uso de transferências de dinheiro ou de serviços de cuidados de longa duração ao avaliar se um imigrante poderá se tornar dependente do governo.

Programas como o Programa de Assistência Nutricional Suplementar, conhecido como SNAP, e o Medicaid não costumavam entrar nessa análise.

A medida do governo Trump pretende reverter essa prática e ampliar o número de programas federais que os agentes de imigração poderão considerar antes de decidir se uma pessoa poderá receber o green card.

Quais estados participam da ação?

A primeira ação foi apresentada por:

Nova York;

Califórnia;

Illinois;

Colorado;

Connecticut;

Delaware;

Havaí;

Maine;

Maryland;

Massachusetts;

Michigan;

Minnesota;

Nova Jersey;

Novo México;

Nevada;

Oregon;

Pensilvânia;

Rhode Island;

Vermont;

Virgínia;

Washington;

Wisconsin;

Distrito de Colúmbia.

A segunda ação foi liderada pelo prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, e recebeu apoio de Chicago, São Francisco, Seattle, do condado de Santa Clara, na Califórnia, e do condado de King, em Washington.

As duas ações buscam impedir que a política entre em vigor na sexta-feira, 18.