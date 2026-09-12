Casa de infância de Trump é vendida por valor milionário; saiba quanto

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A casa em que o presidente dos Estados Unidos Donald Trump viveu nos primeiros anos da infância foi vendida por US$ 1,93 milhão (R$ 10 milhões).

A residência fica localizada no número 85-15 da Wareham Place, em Jamaica Estates, no bairro residencial do Queens, em Nova York. A confirmação da transação foi divulgada pelo corretor Joe Zhu, da corretora RE/MAX Edge, responsável pela negociação.

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A venda ocorreu depois de uma mudança radical na situação da propriedade. O incorporador Tommy Lin comprou a casa em 2025 por US$ 835 mil, cerca de R$ 4,2 milhões, quando o imóvel estava vazio havia anos.

Problemas estruturais

À época, a casa possuía graves problemas provocados pela falta de manutenção, incluindo um cano rompido que causou camadas permanentes de mofo no interior.

Além disso, enquanto o imóvel estava vazio, uma colônia de gatos chegou a ocupar o local.

Reforma milionária

Lin gastou mais de US$ 500 mil, aproximadamente R$ 2,5 milhões, e levou oito meses para refazer toda a residência. A obra preservou a aparência da fachada, construída com tijolos e estuque, mas reformulou todo o interior.

A casa também ganhou uma cozinha equipada, pisos de madeira em padrão espinha de peixe e dois banheiros de luxo, com acabamento semelhante a spas.

História da residência

Fred Trump, pai do atual presidente dos Estados Unidos e também empresário do setor imobiliário, construiu a residência em 1940.

Trump viveu ali até os quatro anos de idade, quando a família se mudou para uma casa maior no mesmo bairro.

Atualmente, o imóvel possui cerca de 288 metros quadrados, cinco quartos e quatro banheiros. O anúncio também citava garagem, lareira, ar-condicionado central, área externa privativa e espaços de armazenamento.