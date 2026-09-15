País terá prédio mais alto da América Latina em 2026

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A construção da Torre Rise, em Monterrey, no México, consome investimento privado bilionário para erguer uma estrutura de 484 metros de altura e 96 pavimentos.

O edifício alcança o posto de maior da América Latina por superar em métricas verticais, número de andares habitáveis e altura total os recordes anteriores da região, como a vizinha Torre Obispado.

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O projeto multifuncional integra unidades residenciais, escritórios, hotelaria e comércio.

Sobre a infraestrutura

A infraestrutura inclui 35 andares corporativos, 22 pavimentos habitacionais, 10 níveis hoteleiros e 4 andares comerciais. A conclusão da obra ocorre no segundo semestre de 2026.

O complexo arquitetônico adota fachada de vidro com controle térmico, cantos curvos para dissipação de ventos e quatro mil metros quadrados de áreas verdes.

O topo da estrutura abriga um mirante panorâmico e uma tirolesa instalada a mais de 400 metros de altura.