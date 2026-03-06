Empresa aérea pretende banir passageiros que não usarem fones de ouvido

Siga o A TARDE no Google

Não usar fones de ouvido pode causar expulsão de avião - Foto: ROBYN BECK / AFP

Ouvir músicas e assistir vídeos são hábitos comuns durante voos, principalmente os internacionais, que naturalmente são mais longos, porém, caso feitos sem fones de ouvido, podem resultar em restrições para o passageiro infrator.

O que aconteceu?

Punir quem não usar fones de ouvido é uma das regras que compõem uma atualização recente no Contrato de Transporte da companhia aérea United Airlines, definidas no dia 27 de fevereiro.

De acordo com a companhia, passageiros que utilizarem dispositivos eletrônicos com som alto sem fones de ouvido podem ser removidos do voo.

Somado a isso, fica ao direito da empresa de impedir ou não que esses clientes voltem a viajar com a companhia no futuro, resultando em um banimento.

A medida aparece na seção “Regra 21 – Recusa de Transporte”, que estabelece as condições onde a United Airlines pode negar o transporte de determinados passageiros, seja temporária ou permanentemente.

Sobre a United Airlines

A companhia aérea atua no Brasil com vôos internacionais, principalmente aos Estados Unidos, com cerca de 30 vôos semanais no Brasil.

Regra inovadora entre as companhias

A medida seria inédita entre as companhias aéreas, visto que, em geral, as empresas recomendam o uso dos fones de ouvido, mas não colocam a prática como uma exigência formal.

Companhia vai fornecer fones de ouvido

Caso um imprevisto ocorra e o passageiro não leve um fone de ouvido em sua bagagem, ele não vai ficar desamparado, visto que, no próprio site da companhia consta que há a oferta de fones de ouvido aos passageiros.

“Não se preocupe se você esquecer seus fones de ouvido para o seu voo. Se estiverem disponíveis, você poderá solicitar seu par de earbuds gratuito”, informa a empresa.