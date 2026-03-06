MUNDO
TikTok anuncia restrições para menores de 16 anos na plataforma; saiba quais
Novidades entram em vigor no dia 17 de março
Por Victoria Isabel
O TikTok anunciou novas medidas para limitar o uso do aplicativo por adolescentes e ampliar o controle dos responsáveis sobre as contas de menores. As mudanças passam a valer em 17 de março, data em que entra em vigor o ECA Digital.
Segundo a plataforma, as alterações fazem parte de um conjunto de ações voltadas para reforçar a segurança e o bem-estar de jovens usuários. Desde quarta-feira, 4, os adolescentes já começaram a receber notificações sobre as novas regras.
Com as mudanças, usuários com menos de 16 anos não poderão alterar configurações consideradas sensíveis sem autorização dos pais ou responsáveis. A permissão será feita por meio da ferramenta Sincronização Familiar, que conecta a conta do adolescente à de um responsável.
Entre as restrições, os jovens não poderão modificar a privacidade da conta, a visibilidade para outros usuários nem tornar públicos os vídeos curtidos no perfil. A ferramenta também permitirá aos responsáveis limitar o tempo de uso do aplicativo. Caso o limite seja atingido, o adolescente só poderá continuar acessando a plataforma após inserir um código enviado aos pais.
Além disso, os responsáveis poderão filtrar conteúdos, bloquear palavras-chave e hashtags e acompanhar contas seguidas, seguidores e perfis bloqueados pelo jovem.
Na plataforma, menores de 16 anos já não têm acesso a mensagens diretas nem a transmissões ao vivo. Eles também não recebem notificações durante a noite: das 21h às 8h para usuários de 13 a 15 anos e das 22h às 8h para jovens de 16 e 17 anos — intervalo que pode ser ampliado pelos pais.
