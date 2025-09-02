Menu
MUNDO
MUNDO

Está doente? Trump decide comentar boatos sobre sua saúde

Internautas chegaram a sugerir que o mandatário dos EUA havia morrido

AFP

Por AFP

02/09/2025 - 20:42 h
Donald Trump responde a boatos
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou os rumores que durante dias circularam nas redes sociais sobre sua saúde como "notícias falsas", durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca nesta terça-feira (2).

"É sério? Não vi isso", disse o republicano de 79 anos quando um jornalista comentou em tom de brincadeira: "Como ficou sabendo durante o fim de semana que estava morto?", em referência a uma especulação nas redes sociais de que ele estaria com problemas de saúde.

Após vários dias sem aparecer diante da imprensa, alguns usuários chegaram até a sugerir que o mandatário havia morrido.

"Isso são notícias falsas", acrescentou Trump, que costuma se gabar de ter uma saúde de ferro, e lembrou que deu várias coletivas de imprensa na semana passada.

"Depois não dei nenhuma durante dois dias, e disseram: 'Deve haver algo errado com ele' (...)", reclamou.

Trump não participou de eventos públicos durante seis dias consecutivos antes da coletiva de imprensa de terça-feira, embora em um deles tenha tocado música no Jardim das Rosas e depois tenha sido visto indo jogar golfe durante o fim de semana prolongado pelo Dia do Trabalho nos Estados Unidos. "Estive muito ativo no fim de semana", insistiu Trump.

O magnata republicano é a pessoa de maior idade a ser eleita presidente dos Estados Unidos.

Em julho, a Casa Branca afirmou que os hematomas visíveis na mão direita de Trump se deviam a uma "irritação" causada pelos "frequentes apertos de mão" e ao uso de aspirina como parte de um tratamento cardiovascular padrão.

Além disso, indicou que suas pernas estavam inchadas devido a uma insuficiência venosa crônica, uma condição benigna e comum.

Essa condição implica em danos nas veias das pernas que impedem o fluxo sanguíneo adequado.

O médico presidencial, Sean Barbabella, afirmou em uma carta publicada pela Casa Branca na época que Trump "se mantém em excelente estado de saúde".

A saúde dos presidentes sempre foi tema de interesse e discussão nos Estados Unidos. Mas com a eleição de Joe Biden em 2020 e de Trump em 2024, ambos com quase 80 anos, a questão ganhou uma nova dimensão.

Trump afirmou que os democratas encobriram o deterioramento mental e físico de seu predecessor, que tinha 82 anos quando deixou o cargo em janeiro.

A saúde de Biden foi um tema central nas eleições de 2024, e o então presidente foi obrigado a abandonar a campanha para um segundo mandato após um desempenho desastroso no debate contra Trump.

x