Mudança vai fazer com que tropas americanas se espalhem menos pela Síria - Foto: Delil Souleiman | AFP

O Pentágono anunciou, nesta sexta-feira, 18, que os EUA planejam retirar metade das tropas da Síria nos próximos meses como parte de uma “consolidação” de forças no país.

“Essa declaração reflete os passos significativos que demos para degradar o apelo e a capacidade operacional do Estado Islâmico em nível regional e global”, disse o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, em um comunicado.

“Este processo deliberado e baseado em condições reduzirá a presença dos EUA na Síria para menos de mil soldados americanos nos próximos meses”, completou.

De acordo com a CNN, os níveis de tropas na Síria deverão ser reduzidos para pouco menos de 1.000 militares nos próximos meses, abaixo dos aproximadamente 2.000 atualmente no país.

A mudança deve fazer com que as tropas americanas se espalhem menos pela Síria, após as negociações de paz entre o novo governo sírio e as Forças Democráticas Sírias, de origem curda e reforçadas pelos EUA, disseram autoridades à CNN nesta semana.

Parnell disse que os EUA vão contribuir para ajudar os aliados a combater o Estado Islâmico na Síria e na região em geral.