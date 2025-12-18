Ex-piloto de automobilismo morre em queda de avião

Avião particular modelo Cessna C550 caiu durante o pouso no Aeroporto Regional de Statesville. - Foto: Reprodução

Um avião particular pertencente ao ex-piloto da Nascar Gregg Biffle caiu nesta quinta-feira, 18, durante o pouso no Aeroporto Regional de Statesville, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Biffle de 55 anos, sua esposa, Cristina, e os dois filhos do casal, Emma e Ryder estavam a bordo da aeronave e morreram, segundo Cleetus McFarland, amigo próximo da família, em publicação nas redes sociais.

De acordo com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), seis pessoas estavam a bordo da aeronave, um Cessna C550. O gabinete do xerife do condado de Iredell confirmou a existência de vítimas fatais, mas não detalhou inicialmente o número nem a identidade dos mortos. Posteriormente, as mortes da família de Biffle foram confirmadas por fontes próximas.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo informações dos dados de rastreamento, o avião decolou do próprio aeroporto de Statesville pouco depois das 10h (horário local, 12h de Brasília), retornou rapidamente e caiu durante a tentativa de pouso.

Greg Biffle construiu uma carreira de destaque na NASCAR, com 19 vitórias na Cup Series em 20 anos de competição. Em 2023, foi incluído na lista dos 75 maiores pilotos da história da categoria.