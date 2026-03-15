MUNDO
Filmar ações de guerra pode levar à prisão e multa de quase R$ 300 mil
Atualmente, 21 pessoas são acusadas de divulgar imagens de mísseis e drones iranianos
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Filmar ou compartilhar imagens de ataques com mísseis e drones no território dos Emirados Árabes Unidos pode resultar em prisão e multa equivalente a R$ 280 mil.
Até o momento, 21 pessoas, incluindo um turista britânico de 60 anos, que foi preso na última segunda-feira, 9, foram acusadas de registrar e compartilhar ataques relacionados ao conflito envolvendo os EUA, Israel e o Irã.
As acusações são centradas na rígida lei de cibercrime do país.
Alta fiscalização
O caso veio à tona após as autoridades emiradenses intensificaram o monitoramento das publicações nas redes sociais durante as tensões militares na região.
De acordo com organizações que prestam assistência jurídica a estrangeiros detidos no país, o grupo é acusado de filmar e compartilhar imagens dos ataques realizados com mísseis e drones iranianos que cruzaram os céus de Dubai.
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Entenda a leis de cibercrime
Nos Emirados Árabes Unidos, a legislação de cibercrime proíbe a divulgação de conteúdos que possam:
- espalhar rumores;
- causar pânico;
- comprometer a segurança pública.
A punição prevista pode chegar a pelo menos dois anos de prisão, além de multa de até 200 mil dirhams (cerca de R$ 280 mil).
Vale ressaltar que a regra não se limita a quem grava os vídeos, mas também se aplica a pessoas que repostam e comentam em imagens consideradas sensíveis.
O governo tem emitido alertas via TV, rádios, e-mails, mensagens de texto e anúncios de informação pública, dizendo: "Fotografar ou compartilhar locais de segurança ou críticos, ou repostar informações não confiáveis, pode resultar em ação legal e comprometer a segurança e estabilidade nacional. O cumprimento ajuda a manter a comunidade segura e estável".
Outro alertava as pessoas para "pensar antes de compartilhar. Espalhar rumores é crime".
Em uma publicação feita no X, a Embaixada do Reino Unido nos Emirados Árabes Unidos afirmou, nesta sexta-feira, 13: "As autoridades dos EAU alertam contra fotografar, postar ou compartilhar imagens de locais de incidentes ou danos causados por projéteis, bem como prédios governamentais e missões diplomáticas. Cidadãos britânicos estão sujeitos às leis dos EAU, violações podem levar a multas, prisão ou deportação".
UAE authorities warn against photographing, posting, or sharing images of incident sites or projectile damage as well as government buildings and diplomatic missions. British nationals are subject to UAE laws, violations may lead to fines, imprisonment, or deportation. #UKUAECR26— UK in UAE 🇬🇧🇦🇪 (@ukinuae) March 13, 2026
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