Funcionários concluem ligação ferroviária em apenas 9h; entenda

Longyan, na China, virou símbolo de eficiência em infraestrutura - Foto: Reprodução/Xataka

Em 2018, a cidade de Longyan, na China, virou símbolo de eficiência em infraestrutura após a conclusão de uma complexa ligação ferroviária em tempo recorde. A intervenção conectou três importantes ramais e integrou a nova linha de alta velocidade Nanlong à rede já existente de Ganglong e a outras ferrovias estratégicas do país.

O resultado foi imediato: segundo o site Clarin, trajetos que antes duravam até sete horas passaram a ser feitos em cerca de 90 minutos, transformando completamente a mobilidade da região.

Operação noturna mobilizou 1.500 trabalhadores

A execução do projeto ocorreu em apenas nove horas e exigiu uma verdadeira força-tarefa. Ao todo, cerca de 1.500 trabalhadores participaram da operação, que começou às 18h30 e foi concluída por volta das 3h da manhã do dia seguinte.

Para tornar a obra possível nesse curto intervalo, foram utilizados sete trens de trabalho e 23 escavadeiras, atuando de forma sincronizada. O trecho impactado pela intervenção ultrapassa 246 quilômetros de extensão.

Planejamento foi decisivo para o sucesso



O sucesso da operação só foi possível graças a meses de preparação prévia. Engenheiros responsáveis pelo projeto realizaram estudos detalhados do solo, organizaram a logística dos equipamentos e definiram, com precisão, cada etapa da execução.

Entre as tarefas realizadas durante a madrugada estavam a concretagem da base da ferrovia, além da instalação dos sistemas de sinalização e das tecnologias de monitoramento necessárias para a operação segura dos trens.

Alta velocidade e impacto regional

Os trens que circulam pelos trechos conectados alcançam velocidades de até 200 km/h e atendem regiões do sudeste e do centro da China. A nova ligação fortaleceu a malha ferroviária do país e reforçou a estratégia chinesa de investir em transporte rápido e integrado.

Mais do que uma obra rápida, o projeto se tornou um exemplo de planejamento técnico e coordenação em larga escala, mostrando como infraestrutura e logística podem caminhar juntas para transformar realidades em poucas horas.