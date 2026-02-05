Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Funcionários concluem ligação ferroviária em apenas 9h; entenda

Com 1.500 trabalhadores e planejamento milimétrico, China finalizou em uma noite uma conexão ferroviária estratégica

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

05/02/2026 - 16:24 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Longyan, na China, virou símbolo de eficiência em infraestrutura
Longyan, na China, virou símbolo de eficiência em infraestrutura -

Em 2018, a cidade de Longyan, na China, virou símbolo de eficiência em infraestrutura após a conclusão de uma complexa ligação ferroviária em tempo recorde. A intervenção conectou três importantes ramais e integrou a nova linha de alta velocidade Nanlong à rede já existente de Ganglong e a outras ferrovias estratégicas do país.

O resultado foi imediato: segundo o site Clarin, trajetos que antes duravam até sete horas passaram a ser feitos em cerca de 90 minutos, transformando completamente a mobilidade da região.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Operação noturna mobilizou 1.500 trabalhadores

A execução do projeto ocorreu em apenas nove horas e exigiu uma verdadeira força-tarefa. Ao todo, cerca de 1.500 trabalhadores participaram da operação, que começou às 18h30 e foi concluída por volta das 3h da manhã do dia seguinte.

Para tornar a obra possível nesse curto intervalo, foram utilizados sete trens de trabalho e 23 escavadeiras, atuando de forma sincronizada. O trecho impactado pela intervenção ultrapassa 246 quilômetros de extensão.

Leia Também:

Uber oferece mais de R$ 20 mil para motoristas trocarem para carro elétrico
Meio século depois humanidade vai voltar à Lua; conheça tripulação
Terra será atingida por tempestade solar após erupções no Sol; entenda
Rara água-viva fantasma gigante é registrada no fundo do mar

Planejamento foi decisivo para o sucesso

O sucesso da operação só foi possível graças a meses de preparação prévia. Engenheiros responsáveis pelo projeto realizaram estudos detalhados do solo, organizaram a logística dos equipamentos e definiram, com precisão, cada etapa da execução.

Entre as tarefas realizadas durante a madrugada estavam a concretagem da base da ferrovia, além da instalação dos sistemas de sinalização e das tecnologias de monitoramento necessárias para a operação segura dos trens.

Alta velocidade e impacto regional

Os trens que circulam pelos trechos conectados alcançam velocidades de até 200 km/h e atendem regiões do sudeste e do centro da China. A nova ligação fortaleceu a malha ferroviária do país e reforçou a estratégia chinesa de investir em transporte rápido e integrado.

Mais do que uma obra rápida, o projeto se tornou um exemplo de planejamento técnico e coordenação em larga escala, mostrando como infraestrutura e logística podem caminhar juntas para transformar realidades em poucas horas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

china economia mundo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Longyan, na China, virou símbolo de eficiência em infraestrutura
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Longyan, na China, virou símbolo de eficiência em infraestrutura
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Longyan, na China, virou símbolo de eficiência em infraestrutura
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Longyan, na China, virou símbolo de eficiência em infraestrutura
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

x