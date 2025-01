Homem ganha R$ 7 bilhões na loteria e demora 9 meses para sacar prêmio

Loteria Mega Millions - Foto: AFP

Um mistério que durou meses finalmente foi resolvido: o vencedor do quinto maior prêmio da história da Mega Millions apareceu para reivindicar sua fortuna nove meses após o sorteio. O bilhete premiado foi adquirido em Neptune, Nova Jersey, no Monmouth County ShopRite.

O sortudo, cuja identidade permanece em sigilo graças a uma lei estadual que protege o anonimato dos ganhadores, levou para casa a impressionante quantia de US$ 537 milhões (cerca de R$ 3,3 bilhões) após a dedução de impostos. O valor original do prêmio era de US$ 1,128 bilhão (aproximadamente R$ 7 bilhões), mas o vencedor optou por receber o montante em parcela única, o que resultou em uma redução significativa no total.

Os números escolhidos manualmente pelo ganhador foram 7, 11, 22, 29, 38, com o Gold Mega Ball 4 e o número multiplicador 2. Apesar da demora para reivindicar o prêmio, o motivo por trás dos nove meses de silêncio não foi revelado.

Nos Estados Unidos, as regras da loteria variam de estado para estado, e em Nova Jersey, o anonimato é permitido indefinidamente, embora os ganhadores precisem se identificar para as autoridades competentes.