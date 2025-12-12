Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Rede em que homem caiu para recuperar a bola - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem de 32 anos foi recuperar uma bola de pickleball e despencou de uma altura de 10 metros ao pular por um vão e a grade de proteção ceder. O caso aconteceu no dia 2 de dezembro na Malásia.

O esporte é similar ao tênis, porém com uma quadra reduzida e com a bola perfurada. O homem estava praticando o esporte no terceiro andar de um prédio comercial.

Uma câmera de segurança do clube flagrou o momento em que o homem, ainda que não identificado, aparece pulando a grade de segurança para tentar recuperar a bola antes de cair da quadra do terceiro andar.

De acordo com relatos, o homem havia pulado na rede de proteção que cobria o vão, porém, ele acabou cedendo com seu peso, fazendo o mesmo despencar.

Pessoas que estavam no Playa Racquet Club desceram em disparada ao térreo, mas já encontraram o homem morto, de acordo com o jornal local "The Star".

Nasredes sociais, internautas classificaram como inadequada a proteção no vão do clube.