Idosa de 96 anos recebe aviso de expulsão de asilo por excesso de farra

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Uma idosa de 96 anos mostrou que é a verdadeira inimiga do fim. Conhecida nas redes sociais como Grandma Droniak, a influenciadora Lillian Droniake contou que recebeu um aviso de expulsão do asilo em que mora atualmente, nos Estados Unidos.

A decisão foi tomada pelos responsáveis pela comunidade de aposentados devido ao excesso de farras por parte da idosa, que costuma participar e organizar festas durante as madrugadas.

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“Eu estou sendo expulsa da casa de repouso. Eu recebi essa carta que diz ‘você será expulsa se não parar de festejar'”, conta Lilian em seu perfil, alegando que também recebeu reclamações por barulho excessivo e por receber visitantes até tarde da noite.

Na carta, os funcionários do asilo também reforçam que o local possui regras de proibição de festas até tarde e oferecimento de álcool a outros residentes, que possuem diversos problemas de saúde.

No entanto, o aviso não agradou muito a idosa, que reclamou publicamente. “Eu posso fazer o que eu quiser, eu pago $12 mil por mês para viver aqui”, disse ela, que acabou permanecendo no espaço após um acordo com a casa de repouso.