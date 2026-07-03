Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

DEU RUIM

Idosa de 96 anos recebe aviso de expulsão de asilo por excesso de farra

A idosa relatou o fato em seu perfil nas redes sociais

Franciely Gomes
Por
A idosa compartilhou a carta que recebeu na web
A idosa compartilhou a carta que recebeu na web - Foto: Reprodução | Instagram

Uma idosa de 96 anos mostrou que é a verdadeira inimiga do fim. Conhecida nas redes sociais como Grandma Droniak, a influenciadora Lillian Droniake contou que recebeu um aviso de expulsão do asilo em que mora atualmente, nos Estados Unidos.

A decisão foi tomada pelos responsáveis pela comunidade de aposentados devido ao excesso de farras por parte da idosa, que costuma participar e organizar festas durante as madrugadas.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

HOMOFOBIA?

Turquia proíbe navio LGBT em portos por "valores familiares"
Turquia proíbe navio LGBT em portos por "valores familiares" imagem

MUNDO

Vírus altamente contagioso infecta 125 passageiros e tripulantes em cruzeiro
Vírus altamente contagioso infecta 125 passageiros e tripulantes em cruzeiro imagem

MUNDO

Homem é resgatado de escombros na Venezuela oito dias após terremotos
Homem é resgatado de escombros na Venezuela oito dias após terremotos imagem

“Eu estou sendo expulsa da casa de repouso. Eu recebi essa carta que diz ‘você será expulsa se não parar de festejar'”, conta Lilian em seu perfil, alegando que também recebeu reclamações por barulho excessivo e por receber visitantes até tarde da noite.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Grandma Droniak (@grandma_droniak)

Na carta, os funcionários do asilo também reforçam que o local possui regras de proibição de festas até tarde e oferecimento de álcool a outros residentes, que possuem diversos problemas de saúde.

No entanto, o aviso não agradou muito a idosa, que reclamou publicamente. “Eu posso fazer o que eu quiser, eu pago $12 mil por mês para viver aqui”, disse ela, que acabou permanecendo no espaço após um acordo com a casa de repouso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

asilo festa idosa

Relacionadas

Mais lidas