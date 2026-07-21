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MUDANÇA

Idosa muda lei de álcool em asilos para beber vinho

Mulher liderou campanha de alteração na lei nacional

Franciely Gomes
Por
A idosa ao lado de suas amigas no asilo
A idosa ao lado de suas amigas no asilo - Foto: Reprodução | Redes sociais

Uma idosa de 82 anos conseguiu mudar a lei nacional de ingestão de bebida alcoólica em asilos. Identificada como Anita LeBru, a mulher liderou a campanha de alteração, motivada por sua paixão por vinho branco.

O caso aconteceu na instituição Amira Choice Champlin, em Minnesota, nos Estados Unidos, e foi motivado após o local ser notificado judicialmente por oferecer champagne aos idosos em um evento comemorativo.

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Indignada com a situação, Anitta entrou com um pedido de mudança na lei. Durante o processo, ela foi chamada para depor duas vezes e alegou que os idosos merecem desfrutar de pequenas alegrias durante a estádia no abrigo. “Estou muito orgulhosa, porque todos estão muito animados com isso”, disse ela.

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Um post compartilhado por The Washington Post (@washingtonpost)

Mudança oficializada

Chamada de “Happy Hour dos Avós”, a nova lei foi aprovada oficialmente pelo governador Tim Walz. Em seu discurso, o político alegou que os hábitos dos idosos devem ser mantidos de maneira segura.

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“Envelhecer não deve significar abrir mão das tradições e liberdades que você desfrutou durante toda a vida. Esta lei elimina a burocracia desnecessária, permitindo que as comunidades de moradia para idosos dediquem menos tempo a questões burocráticas e mais tempo a criar oportunidades para que os residentes celebrem aniversários, datas comemorativas, happy hours e momentos do dia a dia juntos”, disse ele.

Já em vigor a partir do mês de julho, a legislação permite que as casas de repouso de Minnesota sirvam álcool em eventos especiais sem a necessidade de licença, apenas notificando o governo com antecedência.

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Tags

asilo bebida alcoólica idosa

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