Ilha particular com forte construído por Napoleão é vendida por R$ 33 milhões

Uma propriedade de 5,7 mil metros quadrados em uma área mais reservada da Lagoa de Veneza, no norte da Itália, está sendo oferecida por € 5,5 milhões, valor equivalente a aproximadamente R$ 33 milhões. A Ilha de Crevan fica a cerca de 7 quilômetros do centro de Veneza e tem como principal construção uma antiga fortificação militar erguida há mais de dois séculos.

A ilha está localizada em uma região mais afastada do movimento turístico da cidade e oferece vista para Burano e Torcello, duas das ilhas que fazem parte do arquipélago veneziano. O deslocamento até Veneza pode ser feito por barco.

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Construído em 1806, durante o período em que a região estava sob domínio de Napoleão Bonaparte, o forte possui 215 metros quadrados. A estrutura foi criada como parte das instalações militares destinadas à proteção da lagoa e, posteriormente, passou por ampliações durante o domínio austríaco.

O imóvel deixou de ser utilizado para fins militares após a Primeira Guerra Mundial. A partir daí, a ilha passou para as mãos de proprietários particulares.

Estrutura preservada e adaptada para moradia

A antiga fortificação passou por um processo de restauração iniciado em 1996. De acordo com a imobiliária italiana Lionard Luxury Real Estate, responsável pela comercialização, a intervenção buscou manter a configuração original da construção, ao mesmo tempo em que transformou o interior em um espaço residencial.

Antigo forte militar de 215 metros quadrados foi restaurado - Foto: Courtesy of Lionard

Atualmente, a casa conta com quatro quartos e dois banheiros, além de sistemas de aquecimento e ar-condicionado. A propriedade também possui um canal interno, dois locais particulares para atracação de barcos e um heliponto.

A maior parte da ilha é formada por áreas verdes. O terreno reúne árvores, jardins, gramados e árvores frutíferas, enquanto caminhos internos levam até a residência.

A imobiliária afirma que a combinação entre uma ilha de propriedade privada, uma construção militar histórica e a proximidade com Veneza torna o imóvel uma oferta incomum no mercado.

Construção surgiu durante domínio de Napoleão

A história da Ilha de Crevan está ligada à presença francesa em Veneza. Napoleão ocupou a cidade em 1797, encerrando a antiga República de Veneza. Anos depois, em 1806, foi construída a fortificação que hoje integra a propriedade.

A estrutura fazia parte de um sistema de defesa criado para proteger a lagoa. Durante o período de domínio austríaco, o forte recebeu novas obras e foi reforçado.

Com a incorporação da região ao Reino da Itália, em 1866, Crevan continuou sendo utilizada para fins militares por décadas. Somente depois da Primeira Guerra Mundial a atividade militar foi encerrada.

A partir de então, a ilha deixou de ser uma instalação militar e passou por diferentes proprietários até ser transformada em uma residência particular.