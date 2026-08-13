Influenciador mórmon morre dias depois de gravar vídeo sobre pós-morte

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O influenciador mórmon Chandler David Hendry, de 27 anos, morreu após um acidente de trânsito em Lehi, Utah, nos Estados Unidos, na última sexta-feira, 7. A morte chamou a atenção dos seguidores porque, pouco antes da tragédia, ele havia publicado um vídeo com uma reflexão sobre a vida após a morte.

Segundo as informações divulgadas, Chandler avançou um sinal vermelho e colidiu com outros dois veículos. O influenciador foi socorrido e levado a um hospital em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos.

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Membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Chandler era recém-casado e morreu poucas semanas antes de completar dois anos de união com Analynn.

Em declaração ao jornal Deseret News, a esposa lamentou a morte e destacou a relação do casal.

“Ele era a melhor pessoa que eu conhecia. Eu sentia o amor de Deus por mim através dele todos os dias”, disse Analynn.

A publicação feita por Chandler sobre a vida após a morte ganhou repercussão entre os seguidores após o acidente, que ocorreu pouco tempo depois do vídeo.