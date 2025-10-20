Menu
MUNDO
HISTÓRICO

Japão aprova pílula do dia seguinte de venda livre

Após oito anos de debate, Japão libera a primeira pílula de emergência sem receita médica, sem restrição de idade

AFP

Por AFP

20/10/2025 - 11:31 h
Decisão histórica amplia acesso à contracepção de emergência
Decisão histórica amplia acesso à contracepção de emergência

A primeira pílula contraceptiva de emergência de venda livre no Japão foi aprovada pelas autoridades reguladoras, anunciou seu fabricante nesta segunda-feira, 20, após aproximadamente oito anos de debates.

A ASKA Pharmaceutical declarou em comunicado de imprensa que “obteve autorização para sua fabricação e comercialização”.

Sem receita, sem restrição de idade e com orientação médica

Não há restrições de idade nem obrigatoriedade de consentimento parental para as mulheres envolvidas, informou o jornal japonês Mainichi Shimbun.

No entanto, a pílula será rotulada como “medicamento que requer aconselhamento”, o que significa que as mulheres devem tomá-la na presença de um medicamento.

Pressão de grupos e avanço dos direitos reprodutivos

Nesta sociedade conservadora, grupos ativistas há muito tempo reclamam que os anticoncepcionais de emergência só estão disponíveis mediante receita médica e após uma visita a clínica ou farmácia, o que pode desencorajar muitas mulheres, especialmente vítimas de estupro e adolescentes.

A pílula do dia seguinte pode prevenir a gravidez se tomada nas 72 horas seguintes a uma relação sexual, mas sua eficácia diminui quanto mais se a dia a ingestão.

Os debates sobre sua disponibilidade sem receita no Japão surgiram em um painel do Ministério da Saúde em 2017.

Custo e contexto internacional

Uma pílula custará entre 7.000 e 9.000 ienes (entre 253 e 325 reais).

Este método contraceptivo de emergência já está disponível sem prescrição médica em mais de 90 países.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) indica em seu site que a contracepção de emergência "deveria ser incluída sistematicamente em todos os programas nacionais de planejamento familiar".

