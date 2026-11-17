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O que deveria ser uma rotineira ida à agência bancária terminou em uma verdadeira caçada ao dinheiro para um aposentado na cidade de Shimla, no norte da Índia.

Enquanto caminhava com as economias em mãos, o idoso foi surpreendido por um macaco que tomou o envelope, subiu em uma árvore e lançou dezenas de cédulas morro abaixo.

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O episódio ocorreu nas imediações do escritório do comissário-adjunto local. De acordo com relatos, o aposentado pretendia depositar a quantia de 81.800 rúpias (o equivalente a cerca de R$ 5.500).

Antes que pudesse esboçar qualquer reação, o primata avançou, arrancou o pacote das mãos do idoso e escalou rapidamente os galhos de uma árvore próxima.

De cima da árvore, o animal rasgou o envelope e passou a atirar os maços ao vento. Em questão de segundos, uma verdadeira "chuva" de notas de 500 rúpias cobriu a encosta rochosa e íngreme da região.

Mutirão de resgate

Desesperado diante do risco de perder as economias, o idoso desceu a ladeira para tentar recuperar o dinheiro. A cena inusitada chamou a atenção de pedestres e comerciantes da vizinhança, que interromperam suas atividades para ajudar na busca entre pedras e arbustos.

Graças à mobilização coletiva, a maior parte do montante foi recuperada. Ainda assim, 1.500 rúpias desapareceram e diversas cédulas recolhidas acabaram rasgadas ou amassadas durante a correria.

Problema recorrente

Embora o vídeo das notas espalhadas pela encosta tenha gerado comentários bem-humorados nas redes sociais, o incidente expõe um problema crônico em Shimla. Conhecida por paisagens montanhosas, a cidade convive diariamente com o avanço de macacos agressivos nas áreas urbanas.

Moradores e turistas relatam que os animais costumam abordar pedestres para furtar sacolas de compras, óculos, celulares e objetos de valor. Casos de ataques e mordidas também são frequentes, alimentando a cobrança da população local por medidas efetivas das autoridades para conter os primatas.