Maior ilha do mundo está vindo para o Nordeste? Cientistas explicam fenômeno

Groenlândia, maior ilha do planeta - Foto: Reprodução| Istok

Uma nova descoberta feita por cientistas da Universidade Técnica da Dinamarca (DTU Space) revelou que a Groenlândia, maior ilha do planeta, está em constante movimento. Segundo o estudo, a ilha se desloca, em média, dois centímetros por ano, além de passar por processos simultâneos de elevação, expansão e contração do solo.

A análise foi realizada a partir de cerca de 20 anos de dados coletados em 58 estações fixas do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS) espalhadas pelo território groenlandês.

Os resultados mostram um deslocamento lateral médio de dois centímetros por ano, principalmente no sentido noroeste, acompanhado de variações verticais significativas.

“Até agora, não havia medições tão precisas sobre como a Groenlândia está se deslocando”, afirmou Danjal Longfors Berg, pesquisador de pós-doutorado da DTU Space.

A ilha está ‘se movendo’ em direção ao Brasil?

Segundo os cientistas, a Groenlândia não está se deslocando em direção ao Nordeste brasileiro. O que ocorre, na verdade, é um ajuste geofísico, causado por mudanças na massa terrestre da ilha.

Em algumas regiões, o solo está subindo devido à perda acelerada da camada de gelo. Em outras, a crosta terrestre afunda, como resposta à redistribuição do manto terrestre ao longo do tempo.

Esse comportamento é descrito pelos pesquisadores como um “mosaico de microdeformações”, no qual certas áreas são esticadas enquanto outras são comprimidas. “Para nossa surpresa, encontramos grandes áreas onde a Groenlândia está sendo ‘puxada para dentro’, ou seja, encolhendo”, explicou Berg.

Quais forças influenciam esse movimento?

Segundo os cientistas, o deslocamento da Groenlândia é resultado da atuação simultânea de diferentes fatores geológicos e climáticos, entre eles:

Movimento das placas tectônicas;

Alívio de peso provocado pelo derretimento recente do gelo;