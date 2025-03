Médico atualiza estado de saúde do papa, que segue internado

O papa Francisco - Foto: FILIPPO MONTEFORTE | AFP

Os médicos do papa Francisco afirmaram nesta sexta-feira, 21, que ele é um paciente frágil por conta de sua idade, 88 anos, mas não corre risco de morte. O pontífice está internado há uma semana para o tratamento de uma pneumonia bilateral.

"Ele está fora de perigo? Não. Mas se a pergunta é 'ele está em perigo de morte', a resposta é 'não'", disse um de seus médicos, Sergio Alfieri, em uma entrevista coletiva durante a tarde.

"O papa não está acamado e segue de bom humor, respirando sem ajuda de aparelhos e está com o coração em perfeitas condições", acrescentou.

Professor Sergio Alfieri e o doutor Luigi Carbone | Foto: ALBERTO PIZZOLI | AFP

De acordo com Alfieri, o principal risco é que ele venha a sofrer uma sepse, uma infecção generalizada em resposta inflamatória exacerbada do organismo a uma infecção, caso um dos germes que estão nas vias respiratórias caia na corrente senguínea. Isso não aconteceu, mas é uma possibilidade, mesmo com o tratamento em curso.