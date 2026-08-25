Menina de 8 anos morre após infecção por ‘ameba comedora de cérebro’

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A morte de Lillian Smart, de 8 anos, foi confirmada pela família após uma infecção causada pela Naegleria fowleri, organismo conhecido popularmente como “ameba comedora de cérebro”. A menina vivia em Ruston, na Louisiana, e estava internada desde 15 de agosto.

A suspeita das autoridades de saúde é de que Lillian tenha contraído a infecção durante um banho no Lago Claiborne, no norte do estado. O Departamento de Saúde da Louisiana havia informado, na semana passada, a confirmação de um caso de Naegleria fowleri, sem revelar a identidade da paciente. Segundo o órgão, tratava-se do primeiro registro no estado desde 2013.

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A família confirmou posteriormente que a vítima era Lillian. Em uma publicação nas redes sociais, os pais, Daniel e Rebecca Smart, relataram que os danos provocados pela infecção no cérebro eram graves e que, apesar dos esforços realizados durante a internação, a menina não conseguiu se recuperar.

Infecção é rara e geralmente fatal

A Naegleria fowleri costuma se desenvolver em ambientes de água doce, principalmente quando as temperaturas são elevadas. Lagos, rios, canais e lagoas estão entre os locais onde o organismo pode ser encontrado.

A contaminação acontece quando a água infectada entra pelo nariz. A partir daí, a ameba pode atingir o cérebro e provocar a meningoencefalite amebiana primária, uma infecção considerada quase sempre fatal.

Nos Estados Unidos, a doença é considerada rara. A média é de menos de dez casos registrados por ano. Durante décadas, as ocorrências ficaram concentradas principalmente nos meses de verão e nos estados do sul, mas casos mais recentes também foram identificados em Maryland, Indiana e Minnesota.

O Departamento de Saúde da Louisiana informou ainda que não existe um teste ambiental de rotina utilizado para verificar a presença da Naegleria fowleri em corpos de água.

Cidade se mobilizou durante internação

Enquanto Lillian estava hospitalizada, moradores de Ruston organizaram uma campanha para apoiar a família. A iniciativa, chamada “Love for Lillian”, mobilizou estabelecimentos comerciais e moradores da cidade.

Segundo a emissora local KNOE, lojas e restaurantes destinaram parte da arrecadação de um dia à família durante uma ação realizada no aniversário da menina. Moradores também passaram a utilizar camisetas com o nome da campanha.

Após a confirmação da morte, o governador da Louisiana, Jeff Landry, publicou uma mensagem de solidariedade à família.

A morte de Lillian foi comunicada pelos pais nas redes sociais, onde eles também agradeceram os esforços realizados para tentar preservar a vida da menina.