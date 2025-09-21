Menu
HOME > MUNDO
MUNDO

Menino tem caranguejo vivo retirado do ouvido após mergulho no mar

Filho da influenciadora mexicana Kitzia Mitre precisou de atendimento médico após o episódio inusitado, que viralizou nas redes sociais

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

21/09/2025 - 9:36 h
Um passeio de praia em família terminou em susto para a influenciadora e estilista mexicana Kitzia Mitre. O filho dela, Pedro, precisou de atendimento médico depois que um caranguejo vivo entrou em seu ouvido durante um mergulho.

Assim que saiu do mar, Pedro reclamou de um desconforto no ouvido e contou para a mãe que algo “mexia” lá dentro. Preocupada, Kitzia o levou imediatamente a um posto de saúde, onde os profissionais constataram a presença do crustáceo.

Procedimento delicado

Em vídeo publicado por Kitzia no TikTok, Pedro aparece chorando enquanto uma profissional de saúde segura sua cabeça para retirar o animal.

Assustado, ele chegou a perguntar: “Vou ficar cego?”. A mãe o tranquilizou, garantindo que não havia riscos. Após alguns minutos de tensão, o caranguejo foi retirado e, para surpresa de todos, saiu andando pela maca — ainda vivo.

Caso viral nas redes

O registro, postado no dia 7 de setembro, já ultrapassa 22 milhões de visualizações. “Um novo medo desbloqueado… um caranguejo entrou no ouvido do Pedro… é muito improvável que algo assim aconteça, mas aconteceu”, escreveu Kitzia, em tom de espanto e humor.

Ela ainda brincou: “Nenhum caranguejo foi ferido na gravação deste vídeo”.

Nos comentários, internautas compartilharam experiências semelhantes, contando casos de insetos e pequenos animais que também já entraram nos ouvidos em situações inesperadas.

@kitziamitre De los creadores de: me picó una abejita… llega un nuevo miedo desbloqueado… se metió un cangrejo 🦀 en la oreja 👂 de Pedro… es muy improbable que algo así pase pero le pasó … #UnCangrejoEnMiOreja #PobrePedro #TodosSomosPedro ♬ original sound - Kitzia Mitre

x