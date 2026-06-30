México registra terremoto de magnitude 6 e evacua prédios

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Um terremoto de magnitude 6,0 sacudiu a costa do estado de Sinaloa, no noroeste do México, na tarde desta terça-feira, 30. O abalo sísmico fez moradores deixarem prédios por precaução, mas, até o momento, as autoridades mexicanas não registraram mortes, feridos ou danos estruturais.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro foi localizado no Golfo da Califórnia, a aproximadamente 75 km ao sul-sudoeste da cidade de El Progreso. Apesar da intensidade do tremor, não houve emissão de alerta de tsunami.

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Evacuações foram realizadas por precaução

Após o terremoto, imóveis em diferentes municípios da região foram evacuados preventivamente enquanto equipes de monitoramento avaliavam possíveis impactos da ocorrência.

Até a publicação desta reportagem, os órgãos de emergência não haviam informado a necessidade de medidas adicionais nem identificado ocorrências graves relacionadas ao tremor.

México convive com terremotos frequentes

Os abalos sísmicos fazem parte da rotina do território mexicano. O país está situado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma extensa faixa geológica que concentra grande parte da atividade sísmica e vulcânica do planeta.

O encontro entre diferentes placas tectônicas faz com que terremotos de diferentes magnitudes sejam registrados regularmente, principalmente ao longo da costa banhada pelo Oceano Pacífico.

Tremor ocorre dias após tragédia na Venezuela

O novo terremoto acontece menos de uma semana após a Venezuela ser devastada por uma sequência de fortes tremores. Na ocasião, dois abalos de magnitudes 7,2 e 7,5 atingiram o país com apenas 39 segundos de diferença, provocando uma das maiores tragédias naturais da história venezuelana.

De acordo com o governo da Venezuela, o desastre deixou 1.943 mortos, mais de 10,5 mil feridos e obrigou 15.866 pessoas a deixarem suas casas. A operação de resgate contou com apoio internacional, reunindo equipes de 27 países para auxiliar nas buscas e no atendimento às vítimas.