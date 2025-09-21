Mistério cósmico: conheça o nono planeta escondido no Sistema Solar

Planeta nove - Foto: Reprodução / NASA

Astrônomos acreditam que um planeta massivo, ainda invisível, pode estar orbitando os confins do Sistema Solar. A hipótese, embora nunca tenha sido confirmada visualmente, ganha força com as evidências gravitacionais que intrigam a ciência.

O ponto de partida para essa teoria está no Cinturão de Kuiper — uma imensa região repleta de rochas geladas e planetas anões, como Plutão, situada além da órbita de Netuno.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O curioso é que os objetos dessa área não se distribuem de forma aleatória: eles parecem se agrupar em determinadas regiões, como se uma força invisível os estivesse puxando. Para os cientistas, esse “pastoreio cósmico” pode ser causado por um planeta de grande massa, ainda não detectado.

Uma história que se repete



Esse tipo de dedução não é novidade na astronomia. Netuno, por exemplo, foi descoberto em 1846 a partir de cálculos matemáticos que previam sua existência antes mesmo de ser visto por telescópios. Agora, a caçada se repete: os maiores observatórios do mundo, incluindo o novo Observatório Vera C. Rubin, no Chile, estão dedicados a encontrar pistas concretas do suposto Planeta Nove.

As principais pistas do Planeta Nove

A suspeita de um nono planeta não é fruto de suposições soltas, mas de evidências consistentes. Astrônomos como Mike Brown e Konstantin Batygin, do Caltech, reuniram indícios que reforçam a hipótese. Entre eles estão:

Órbitas agrupadas: pelo menos seis objetos transnetunianos seguem trajetórias elípticas alinhadas na mesma direção. A chance de isso ser coincidência é mínima.

pelo menos seis objetos transnetunianos seguem trajetórias elípticas alinhadas na mesma direção. A chance de isso ser coincidência é mínima. Inclinação coletiva: essas órbitas também compartilham uma inclinação de cerca de 30 graus em relação ao plano dos planetas conhecidos, reforçando a ideia de uma força externa.

essas órbitas também compartilham uma inclinação de cerca de 30 graus em relação ao plano dos planetas conhecidos, reforçando a ideia de uma força externa. Órbitas perpendiculares: alguns corpos quase cruzam o Sistema Solar em ângulo de 90 graus, algo que poderia ser explicado pela influência de um planeta massivo.

alguns corpos quase cruzam o Sistema Solar em ângulo de 90 graus, algo que poderia ser explicado pela influência de um planeta massivo. A inclinação do Sol: até o Sol parece inclinado em relação ao plano dos planetas. Para os cientistas, ao longo de bilhões de anos, o Planeta Nove poderia ser o responsável por puxar gradualmente todo o sistema.

Um quebra-cabeça em aberto

Por enquanto, o suposto nono planeta permanece invisível, mas a busca continua intensa. Se confirmado, ele não só ampliará o mapa do nosso Sistema Solar como também ajudará a explicar alguns dos maiores mistérios da astronomia moderna.

