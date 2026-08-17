Mulher é condenada à morte após matar 10 maridos

Siga o A TARDE no Google

Uma mulher, identificada como Kolthoum Akbari, uma iraniana de 56 anos, foi condenada à morte após confessar o assassinato de 10 homens ao longo de duas décadas.

De acordo com as autoridades da província de Mazandaran, no norte do Irã, os homens eram idosos e ex-companheiros da mulher.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após confessar os assassinatos, a Justiça iraniana condenou a mulher a 10 penas de morte e a uma pena adicional por tentativa de homicídio. No entanto, a iraniana pode entrar com um recurso para contestar a decisão. Além disso, a execução ainda não tem data definida.

Mulher teve relacionamento com os assassinados

Durante as investigações, as autoridades descobriram que Akbari havia se relacionado com alguns dos homens idosos que morreram.

Segundo os investigadores, foi encontrado um padrão: as vítimas eram homens idosos, muitos deles viúvos ou que viviam sozinhos. Então, a mulher estabelecia casamentos com os homens, que duravam cerca de três meses.

Também foi descoberto que a mulher cuidava dos medicamentos e incluía sedativos e álcool industrial nas bebidas das vítimas. Após dopá-los, ela teria usado uma toalha para asfixiá-los.

Em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, a mulher revelou que não se lembra da quantidade de assassinatos que cometeu. “Não sei quantos matei. Não me lembro exatamente. Eu os dopava e depois usava uma toalha”, disse.