Trump manda jornalista ficar quieta durante entrevista na Casa Branca

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Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, mandou uma repórter ficar quieta nesta segunda-feira, 17, após uma pergunta sobre uma redução nos exercícios militares conjuntos entre os EUA e a Coreia do Sul. A situação aconteceu durante uma entrevista coletiva no Salão Oval da Casa Branca.



A jornalista da CNN pressionou Trump para saber se o líder norte-coreano Kim Jong Un havia solicitado uma redução nas atividades militares. “Ele pediu especificamente para você reduzir a quantidade desses itens?”, questionou ela.

“Silêncio, silêncio, silêncio. Você está sendo muito desrespeitosa na frente desse rapaz. Entendeu? Você não acha que ela está sendo desrespeitosa? Ele entende. Silêncio. Com quem você está?”, disse o presidente americano.



Em seguida, a jornalista se identificou como uma repórter da CNN, e Trump rebateu afirmando que o jornal produz “notícias falsas”.