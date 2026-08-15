Pedreiros encontram tesouro de R$ 54 milhões escondido em casa

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Durante uma reforma em uma casa na Bélgica, operários encontraram um tesouro escondido avaliado em cerca de € 9 milhões de euros (R$ 54,3 milhões). O dinheiro estava guardado dentro das paredes do porão de uma residência localizada na região de Flandres Oriental.

De acordo com a imprensa local, os trabalhadores encontraram o tesouro enquanto perfuravam o solo para instalar novos canos de esgoto, quando se depararam com moedas e barras de ouro.

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Com o início da investigação, a polícia orientou a população a não ir ao local em busca de mais tesouros, uma vez que as autoridades já haviam revistado a casa e o ouro encontrado havia sido transferido.

O tesouro pode ser reivindicado tanto pelos operários que o encontraram quanto pela instituição proprietária do imóvel. Um dos operários da construção, um jovem de 18 anos, chamado Kobe, contou à emissora pública belga VRT que a primeira reação que teve foi de descrença.

"No começo, pensei que fossem moedas de € 1. Mas depois vimos também uma pepita de ouro ali. Foi aí que percebemos que se tratava de algo maior”, disse.

Quem ficará com o tesouro?

A residência pertence à CAW Oost-Vlaanderen, uma organização que presta assistência social em Dendermonde, uma comunidade de cerca de 47 mil habitantes, próximo a Bruxelas.

De acordo com o diretor da entidade, Geert Hillaert, sua primeira reação foi de "surpresa e espanto". Segundo ele, o tesouro poderia ser usado para apoiar o trabalho da organização.

Tesouro foi encontrado na Bélgica - Foto: Polícia de Dendermonde / BBC News Brasil

Na legislação belga, o proprietário tem cerca de cinco anos para reivindicar o tesouro. No entanto, o promotor local afirmou que ainda não se sabe quem seria o legítimo dono do imovél.

Caso não haja um proprietário legal, a legislação civil determina que um tesouro encontrado na propriedade seja dividido entre quem o achou e o proprietário do imóvel. Mas, isso só se aplica se o tesouro não tiver ligação com atividades criminosas.

Nesse caso, os operários e a instituição de caridade devem esperar em até 1.823 dias para ver se o proprietário legal aparece.