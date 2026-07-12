CHOCOU O JAPÃO
Mulher tem lábios costurados por colega de casa
A suspeita teria usado agulha e linha para costurar os lábios da vítima
Uma mulher de 42 anos teve os lábios costurados pela colega, Sakurai Masae, de 49 anos, na cidade de Koga, no Japão.
Segundo informações da emissora pública NHK, a suspeita teria usado agulha e linha para costurar os lábios da vítima, fechando completamente sua boca. As motivações não foram esclarecidas.
O caso aconteceu por volta das 13h30, no horário local (01h30 no horário de Brasília), de 29 de junho, na cidade japonesa.
A mulher contou às autoridades que não conseguiu fugir logo após a agressão porque tinha medo da colega de casa. Ela esperou até que a suspeita saísse da residência para conseguir escapar.
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Por volta das 13h30 do dia seguinte, no horário local (01h30 no horário de Brasília), a vítima caminhou cerca de 200 metros até uma loja, usando uma máscara para esconder a boca, e entregou aos funcionários um bilhete com a frase: "me ajude".
Depois do pedido de socorro, a mulher foi levada para um hospital. Segundo a polícia, ela tinha marcas dos furos feitos pela agulha nos lábios.