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CHOCOU O JAPÃO

Mulher tem lábios costurados por colega de casa

A suspeita teria usado agulha e linha para costurar os lábios da vítima

Carla Melo
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As motivações não foram esclarecidas.
As motivações não foram esclarecidas. - Foto: Reprodução/X/@ibarakipolice

Uma mulher de 42 anos teve os lábios costurados pela colega, Sakurai Masae, de 49 anos, na cidade de Koga, no Japão.

Segundo informações da emissora pública NHK, a suspeita teria usado agulha e linha para costurar os lábios da vítima, fechando completamente sua boca. As motivações não foram esclarecidas.

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O caso aconteceu por volta das 13h30, no horário local (01h30 no horário de Brasília), de 29 de junho, na cidade japonesa.

A mulher contou às autoridades que não conseguiu fugir logo após a agressão porque tinha medo da colega de casa. Ela esperou até que a suspeita saísse da residência para conseguir escapar.

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Por volta das 13h30 do dia seguinte, no horário local (01h30 no horário de Brasília), a vítima caminhou cerca de 200 metros até uma loja, usando uma máscara para esconder a boca, e entregou aos funcionários um bilhete com a frase: "me ajude".

Depois do pedido de socorro, a mulher foi levada para um hospital. Segundo a polícia, ela tinha marcas dos furos feitos pela agulha nos lábios.

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