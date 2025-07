Nas nuvens? Casal é preso após ato sexual em voo com crianças a bordo

Cena foi presenciada por crianças e denunciada à tripulação - Foto: Freepik

Um voo da JetBlue, que partiu de Nova York com destino à Flórida, se transformou em cenário de um incidente inusitado e constrangedor. Dois passageiros, Trista Reilly e Christopher Drew Arnold, foram presos após serem flagrados em um ato sexual durante a viagem. O caso, que chocou outros viajantes, terminou com a detenção do casal assim que o avião pousou no Aeroporto Internacional Sarasota Bradenton.

De acordo com relatos policiais, uma passageira que viajava com seus dois filhos alertou a tripulação sobre o comportamento inadequado do casal. A mãe teria ficado constrangida ao perceber que as crianças presenciaram a cena. Uma comissária de bordo, ao se aproximar dos assentos em questão, confirmou a situação: Trista foi vista realizando movimentos sugestivos no colo de Christopher.

Por volta das 11h30, assim que o voo aterrissou, autoridades locais aguardavam os envolvidos. O casal foi detido e enfrenta acusações de "exibição obscena ou lasciva", um crime agravado por ter ocorrido na presença de menores. Se condenados, eles podem receber penalidades que variam desde multas até possíveis restrições judiciais.

O caso, divulgado inicialmente pelo jornal WWSB, da Flórida, serve como alerta para os limites do comportamento em espaços públicos, especialmente em ambientes confinados, como aviões. A JetBlue ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.