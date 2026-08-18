NASA mostra nova cratera na Lua causada por foguete da SpaceX

Siga o A TARDE no Google

A superfície da Lua ganhou uma nova marca após a colisão de um estágio do Falcon 9, da SpaceX. Imagens divulgadas pela NASA nesta terça-feira, 18, permitem observar a cratera formada pelo impacto e os efeitos espalhados pela região.

As fotografias foram produzidas pelo Orbitador de Reconhecimento Lunar (LRO) durante passagens realizadas entre 11 e 12 de agosto.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A partir dos registros, pesquisadores estimaram que a estrutura aberta pelo impacto mede aproximadamente 18 metros de diâmetro. A profundidade é inferior a 3 metros, cálculo feito com base na sombra projetada no interior da cratera.

Os registros também mostram uma área alterada ao redor do ponto de colisão. Diferentes tonalidades aparecem espalhadas pela superfície, permitindo aos cientistas observar como o material lunar foi afetado pelo impacto.

A NASA explica que as regiões mais escuras correspondem a poeira e rochas superficiais que foram modificadas ao longo do tempo pela exposição ao vento solar.

O que aconteceu com o foguete

O estágio que atingiu a Lua fazia parte de um Falcon 9 lançado em janeiro de 2025. O foguete levou ao espaço o Blue Ghost 1, módulo desenvolvido pela Firefly Aerospace. A espaçonave realizou posteriormente uma missão privada de pouso na Lua.

Enquanto o módulo chegou ao destino previsto, o estágio superior do lançador continuou em trajetória e acabou colidindo com a superfície lunar em 5 de agosto.

A área do impacto já havia sido registrada pela agência espacial da Coreia do Sul, que publicou imagens do local no dia seguinte à colisão.

LRO monitora a superfície lunar desde 2009

O responsável pelas novas imagens é o LRO, que está em atividade há mais de 15 anos.

O equipamento percorre a Lua em uma órbita de polo a polo e completa uma volta aproximadamente a cada duas horas. Esse movimento permite que a sonda acompanhe diferentes pontos da superfície e produza registros detalhados das mudanças observadas.

As novas imagens ajudam os pesquisadores a analisar as características da região atingida e os efeitos provocados pela colisão do objeto na superfície lunar.