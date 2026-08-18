Trabalhadores são pagos para treinar robôs com IA para substituir seus empregos

Siga o A TARDE no Google

Na Índia, trabalhadores estão sendo contratados para registrar em vídeo tarefas manuais realizadas no dia a dia. O material é usado no treinamento de robôs equipados com inteligência artificial, tecnologia que pode, no futuro, assumir parte dessas mesmas funções.

Operários, funcionários de armazéns e outros trabalhadores de diferentes regiões do país passaram a usar câmeras presas à cabeça, luvas e sensores para registrar, em primeira pessoa, cada movimento necessário para executar atividades repetitivas ou delicadas.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As gravações mostram desde o corte de materiais em fábricas até o empacotamento de produtos em centros de distribuição. Depois, os vídeos são utilizados como dados para sistemas de inteligência artificial desenvolvidos para permitir que robôs aprendam a reproduzir movimentos realizados por humanos.

A prática, revelada em reportagem da Bloomberg, expõe uma contradição cada vez mais presente no avanço da chamada IA física: os mesmos trabalhadores que ajudam a ensinar as máquinas podem estar contribuindo para que elas assumam suas funções.

Por que os robôs precisam desses vídeos?

Apesar dos avanços em inteligência artificial, fazer com que um robô execute tarefas no mundo real continua sendo um desafio. Movimentos simples para um ser humano podem envolver uma série de decisões e ajustes que são difíceis de reproduzir por uma máquina.

Por isso, empresas de tecnologia e laboratórios estão em busca de grandes volumes de dados que mostrem, com riqueza de detalhes, como as pessoas movimentam as mãos, seguram objetos e reagem a diferentes situações.

Os vídeos registrados pelos trabalhadores ajudam a preencher essa lacuna. Diferentemente de imagens produzidas em ambientes controlados, as gravações mostram como as tarefas acontecem em situações reais, com objetos, ferramentas e condições variadas.

Empresas disputam dados para robôs

A corrida pelo desenvolvimento de robôs capazes de atuar de forma mais autônoma envolve algumas das principais empresas do setor de tecnologia e robótica.

Entre elas estão Tesla, Figure AI e Agility Robotics, além de fabricantes chineses. A Nvidia também investe no desenvolvimento da chamada inteligência artificial física, área que busca conectar os sistemas de IA à capacidade de percepção e ação no mundo real.

Nesse cenário, dados se tornaram um dos principais recursos para aperfeiçoar os modelos usados pelos robôs.