Processo de R$ 7 trilhões contra a Meta pode banir rolagem infinita no Instagram

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Um julgamento que pode render uma penalidade de cerca de R$ 7 trilhões à Meta e forçar mudanças no funcionamento do Instagram e Facebook começou, foi iniciado nesta terça-feira, 18, nos Estados Unidos.

A ação, conduzida por 29 estados americanos, acusa a Meta de desenvolver as plataformas para estimular o uso compulsivo entre crianças e adolescentes e de enganar o público sobre os riscos para jovens.

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Caso a empresa seja condenada, a companhia estima que as punições podem chegar a US$ 1,4 trilhão, cerca de R$ 7 trilhões na cotação atual. Vale ressaltar que a Meta nega as acusações.

Meta acusada de prejudicar crianças e adolescentes

O processo contra a gigante da tecnologia iniciou em 2023, depois de uma investigação de diversos estados dos Estados Unidos sobre os efeitos do Instagram e Facebook no meio infantojuvenil.

A investigação iniciou após a denúncia de uma ex-funcionária da Meta, que afirmou ao Senado que a empresa conhecia possíveis danos de seus produtos a jovens e poderia torná-los mais seguros.

This photograph taken on October 28, 2021 shows the META logo on a laptop screen in Moscow as Facebook chief Mark Zuckerberg announced the parent company's name is being changed to "Meta" to represent a future beyond just its troubled social network. - The new handle comes as the social media giant tries to fend off one its worst crises yet and pivot to its ambitions for the "metaverse" virtual reality version of the internet that the tech giant sees as the future. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) - Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

Entenda a acusação contra a Meta

Os estados acusam a Meta de criar recursos para manter as crianças e adolescentes mais tempo dentro das plataformas, ao mesmo tempo em que apresentava as redes sociais como seguras para esse público.

A ação ainda aponta que a Meta teria coletado e utilizado informações pessoais de menores sem o consentimento dos pais, em desacordo com a legislação federal.

Processo pode custar R$ 7 trilhões

A empresa estima que as penalidades podem chegar a US$ 1,4 trilhão, cerca de R$ 7 trilhões em conversão direta, caso seja responsabilizada pelas acusações.

Vale ressaltar que essa multa chega próxima do valor de mercado da companhia, que atualmente é estimado em US$ 1,5 trilhão.

Além das penalidades financeiras, os estados querem que a Justiça obrigue a Meta a modificar suas plataformas nos Estados Unidos.

O julgamento deve durar semanas e terá depoimentos de executivos como Mark Zuckerberg, CEO da companhia, e Adam Mosseri, chefe do Instagram.

Mark Zuckerberg, CEO da Meta - Foto: Foto por BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Veja as mudanças que o Instagram pode adotar

Os estados pedem que a Justiça determine mudanças na forma em que o Instagram e o Facebook operam. Entre as medidas, estão:

Adoção de restrições de idade;

Fim da rolagem infinita;

Limites de tempo de uso para usuários mais jovens.

Além disso, ainda existem pedidos para a eliminação de algoritmos e modelos de inteligência artificial (IA) treinados com dados de crianças e adolescentes.

Outro pedido veiculado seria uma mudança no sistema de recomendação para que priorizem o bem-estar dos usuários, em vez do engajamento, além de restrições a notificações.

Caso os pedidos sejam aceitos, a Meta poderá ser obrigada a modificar a experiência oferecida aos usuários nos Estados Unidos.

Facebook, Instagram e WhatsApp têm problemas de acesso nesta segunda - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Meta nega acusações

A Meta se pronunciou sobre o caso e nega as acusações de ter enganado os usuários sobre a segurança das redes sociais, e afirma que os estados não estão apresentando provas de que os usuários estariam sendo prejudicados pelas práticas citadas no processo.

A Meta argumenta ainda que vem adotando medidas para aumentar a segurança de crianças e adolescentes nas plataformas.