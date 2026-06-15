Oito pessoas morrem após avião militar cair durante decolagem na Base Aérea

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Um avião militar B-52 Stratofortress caiu logo após a decolagem na tarde desta segunda-feira, 15, na Base Aérea Edwards, localizada no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, a cerca de 150 quilômetros ao norte de Los Angeles.

De acordo com a Força Aérea norte-americana, a aeronave participava de uma missão de teste de rotina e transportava oito militares a bordo. As autoridades confirmaram que não houve sobreviventes.

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Em comunicado oficial, a Base Aérea Edwards informou que as investigações iniciais apontam que o impacto aconteceu pouco depois da decolagem. Testemunhas relataram a formação de uma grande coluna de fumaça visível a quilômetros de distância. Imagens dos destroços indicam forte destruição da aeronave, sem grandes partes preservadas.

Aeródromo fechado

Após o acidente, o aeródromo foi fechado temporariamente e todos os pousos previstos foram desviados para outras bases. A entrada de visitantes também foi suspensa para priorizar as operações de resposta emergencial.

O B-52 Stratofortress é um bombardeiro estratégico de grande porte fabricado pela Boeing e em operação desde a década de 1950. Projetado inicialmente durante a Guerra Fria, o modelo é capaz de transportar armamentos convencionais e nucleares, além de percorrer longas distâncias sem reabastecimento.

Considerado um dos principais vetores da Força Aérea dos Estados Unidos, o avião pode carregar dezenas de toneladas de armamentos e permanece como peça central em operações militares de grande escala.