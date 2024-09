Ortega condena postura de Lula sobre Venezuela: “Puxando saco”

Presidente do Brasil, Lula (PT), de mãos dadas com o chefe da Nicarágua, Daniel Ortega - Foto: Reprodução

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, criticou a postura do presidente Lula (PT) diante do resultado das eleições na Venezuela, que reconduziu Nicolás Maduro à presidência do país. Para o chefe do Executivo, o comportamento do petista é considerado “vergonhoso”.

“A forma com que Lula tem se comportado quanto à vitória do presidente legítimo da Venezuela é vergonhosa, repetindo os slogans dos ianques, dos europeus, dos governos puxa-sacos da América Latina. Você está puxando saco, Lula”, disse Ortega.

Leia mais

>> Brasil e Colômbia seguem sem reconhecer vitória de Maduro na Venezuela

>> UE não reconhece resultados eleitorais da Venezuela

As declarações do mandatário da Nicarágua foram dadas na segunda-feira, 26, durante a cúpula virtual da Alba-TCP (Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América – Tratado de Comércio dos Povos).

Ortega ainda afirmou que o presidente brasileiro está se “rebaixando” em não exigir a apresentação das atas eleitorais para reconhecimento da vitória de Maduro, no pleito realizado em julho.

"Lula, se você quiser que o povo bolivariano o respeite, respeita a vitória do presidente Nicolás Maduro, e não fique ali, como um rebaixado", acrescentou Ortega,

O resultados das urnas venezuelanas é contestado pelo grupo de oposição do país, encabeçado pela líder María Corina Machado. Para o pleito, a bancada afiançou o nome de Edmundo González.

O governo Lula (PT), em conjunto com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, divulgou um comunicado exigindo dados “verificáveis” das eleições. A dupla, contudo, não condenaram a postura do chavista no país contra o grupo de oposição.