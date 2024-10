Padre morre após usar ecstasy para fazer sexo com amigo da igreja

Andrew Wagstaff - Foto: Reprodução

Um padre, identificado como Andrew Wagstaff, morreu semana passada após uma noite de sexo com um pastor. Após consumir drogas como ecstasy, o religioso teria passado mal e falecido na cidade de Antuérpia.

Andrew era britânico e estava na Bélgica para acompanhar a visita do Papa Francisco ao país europeu.

O padre Wagstaff e seu amigo, identificado apenas como "Pastor B", passaram a noite em uma reitoria em Kalmthout, ao norte de Antuérpia, na quinta-feira. Wagstaff morreu nas primeiras horas de sexta-feira, 27, após ser atendido pelo serviço de emergência.

"Fomos informados da morte do reverendo Andrew Wagstaff na área de Antuérpia na sexta-feira, 27 de setembro de 2024. O padre Wagstaff se aposentou como capelão em St. Boniface, Antuérpia, em 30 de abril de 2023, após 17 anos, e estava morando no Reino Unido no ano passado. Nossas orações estão com seus amigos, familiares e membros de sua antiga congregação", disse em nota a Diocese da Igreja da Inglaterra na Europa.