Países de diferentes continentes reconhecem Estado Palestino

Estado - Foto: Eyad BABA | AFP

O Canadá reconheceu o Estado da Palestina, após anúncio realizado neste domingo, 21, pelo primeiro-ministro do país, Mark Carney. Reino Unido e Austrália também anunciaram o reconhecimento em seguida.

Os países se manifestaram no momento em que aumenta a pressão dos países ocidentais sobre Israel para encarrar a guerra na Faixa de Gaza e nas vésperas do início de uma Assembleia Geral da ONU em que vários países devem adotar a mesma medida.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Canadá reconhece o Estado da Palestina e oferece a colaboração para construir a promessa de um futuro pacífico, tanto para o Estado da Palestina como para o Estado de Israel", afirmou Carney em um comunicado.

"Embora o Canadá não tenha ilusões de que este reconhecimento seja uma panaceia, o reconhecimento está plenamente alinhado com os princípios de autodeterminação e direitos humanos fundamentais refletidos na Carta das Nações Unidas, assim como com a política coerente que o Canadá manteve durante gerações", acrescenta a nota.

"O reconhecimento do Estado da Palestina, liderado pela Autoridade Palestina, empodera aqueles que buscam a coexistência pacífica e o fim do Hamas. Isto não legitima de forma alguma o terrorismo, nem representa nenhuma recompensa por ele", completou.

"Além disso, não compromete em absoluto o firme apoio do Canadá ao Estado de Israel, ao seu povo e à sua segurança, uma segurança que, em última instância, só pode ser garantida por meio da concretização de uma solução integral de dois Estados", finalizou.