Prepare o bolso: brasileiros serão obrigados a trocar de TV em 2026

Nova TV 3.0 - Foto: Freepik

A televisão brasileira se prepara para uma revolução: a TV 3.0, instituída por decreto presidencial em 27 de agosto de 2025, promete transformar a maneira como os brasileiros consomem conteúdo.

O sistema combina transmissão tradicional e internet, oferecendo experiências mais interativas e conteúdos sob demanda diretamente na tela da TV.

O que muda com a TV 3.0

A partir de junho de 2026, a nova tecnologia permitirá assistir a programas em resolução 8K e som imersivo, aproximando a experiência da qualidade cinematográfica.

Além disso, será possível interagir em tempo real, realizar compras online pela TV e acessar conteúdos personalizados, incluindo anúncios direcionados, de forma semelhante ao que já acontece nas redes sociais.

Quem precisará trocar de aparelho

Apesar das novidades, nem todos os brasileiros precisarão comprar uma nova televisão de imediato. Estima-se que 58% dos lares com internet possam usar as funcionalidades da TV 3.0 sem precisar de conversores.

No entanto, os demais terão que adquirir aparelhos compatíveis ou adaptadores, o que pode representar um custo adicional para algumas famílias.

Desafios e investimentos

A implementação da TV 3.0 demanda investimentos consideráveis e infraestrutura robusta. O governo planeja aplicar R$ 2,8 bilhões até 2030, mas o desafio da conectividade ainda persiste: 78% da população não possui cobertura de internet adequada.

Além do entretenimento, a tecnologia abrirá espaço para serviços estatais e educativos, transformando a televisão em uma ferramenta de utilidade pública e informação, conectando os brasileiros a conteúdos de interesse social e governamental.