HOME > TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

iPhone 17: vendas dos novos celulares começam; veja como ter descontos

Nova geração chega a com diversas novidades

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

19/09/2025 - 15:18 h
O novo iPhone 17 Air comporta um design ultrafino de 5,5 mm, que abandonou de vez o slot para chip físico, adotando apenas o eSIM
O novo iPhone 17 Air comporta um design ultrafino de 5,5 mm, que abandonou de vez o slot para chip físico, adotando apenas o eSIM

As vendas amplas do iPhone 17 começaram nesta sexta-feira, 19, em todo o Brasil. A nova geração dos celulares da Apple chegam às lojas com preços a partir de R$ 7.999 com a versão básica, com 256 GB de memória.

A nova linha dos iPhones chega com quatro modelos:

  • iPhone 17 base;
  • iPhone 17 Air;
  • iPhone 17 Pro;
  • iPhone 17 Pro Max.

O Air é a maior novidade da geração como o primeiro ultra fino da marca, com 5,6 mm, chegando como um substituto do Plus, que não atingiu bons resultados de vendas.

Entre as principais evoluções estão:

  • taxa de atualização de 120 Hz em todos os modelos;
  • câmeras de maior resolução;
  • novos recursos do iOS 26;
  • melhorias na autonomia de bateria.

iOS 26: a atualização por trás do gasto de bateria assusta usuários
Campeonato de videogame tem premiação de R$ 7 mil
iOS 26 travando o iPhone: veja o que fazer para melhorar

Confira os preços de cada aparelho

iPhone 17

  • 256 GB: R$ 7.999;
  • 512 GB: R$ 9.499.
iPhone 17
iPhone 17 | Foto: Duvulgação | Apple

iPhone 17 Pro

  • 256 GB: R$ 11.499;
  • 512 GB: R$ 12.999;
  • 1 TB: R$ 14.999.

iPhone 17 Pro Max

  • 256 GB: R$ 12.499;
  • 512 GB: R$ 13.999;
  • 1 TB: R$ 15.499;
  • 2 TB: R$ 18.499.
iPhone 17 Pro e Pro Max
iPhone 17 Pro e Pro Max | Foto: Duvulgação | Apple

iPhone 17 Air

  • 256 GB: R$ 10.499;
  • 512 GB: R$ 11.999;
  • 1 TB: R$ 13.999.
Novo iPhone 17 Air
Novo iPhone 17 Air | Foto: Divulgação | Apple

Veja como conseguir descontos

Quando for comprar o novo iPhone 17, a loja oficial da Apple oferece a venda do produto parcelada em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Já para os que optam por compras à vista, um desconto de 10% no valor final é gerado.

Somado a isso, varejistas como Amazon, Mercado Livre e Casas Bahia estão com preços promocionais, com valores reduzidos em pagamentos via Pix ou boleto.

Outra opção é o programa “iPhone para Sempre” uma parceria entre a Apple e o Itaú, onde o cliente paga 70% do valor do aparelho em até 21 parcelas sem juros e no final decide se:

  • devolve o celular;
  • troca por outro modelo;
  • quita a parcela final para ficar com o aparelho.

Além disso, a própria Apple possui o programa Buyback iPlace, onde as lojas iPlace avaliam os modelos usados e concedem um crédito para que o usuário compre um novo. Assim podendo reduzir significativamente o preço do celular.

