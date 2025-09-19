iPhone 17: vendas dos novos celulares começam; veja como ter descontos

O novo iPhone 17 Air comporta um design ultrafino de 5,5 mm, que abandonou de vez o slot para chip físico, adotando apenas o eSIM - Foto: Divulgação

As vendas amplas do iPhone 17 começaram nesta sexta-feira, 19, em todo o Brasil. A nova geração dos celulares da Apple chegam às lojas com preços a partir de R$ 7.999 com a versão básica, com 256 GB de memória.

A nova linha dos iPhones chega com quatro modelos:

iPhone 17 base;

iPhone 17 Air;

iPhone 17 Pro;

iPhone 17 Pro Max.

O Air é a maior novidade da geração como o primeiro ultra fino da marca, com 5,6 mm, chegando como um substituto do Plus, que não atingiu bons resultados de vendas.

Entre as principais evoluções estão:

taxa de atualização de 120 Hz em todos os modelos;

câmeras de maior resolução;

novos recursos do iOS 26;

melhorias na autonomia de bateria.

Confira os preços de cada aparelho

iPhone 17

256 GB: R$ 7.999;

512 GB: R$ 9.499.

iPhone 17 | Foto: Duvulgação | Apple

iPhone 17 Pro

256 GB: R$ 11.499;

512 GB: R$ 12.999;

1 TB: R$ 14.999.

iPhone 17 Pro Max

256 GB: R$ 12.499;

512 GB: R$ 13.999;

1 TB: R$ 15.499;

2 TB: R$ 18.499.

iPhone 17 Pro e Pro Max | Foto: Duvulgação | Apple

iPhone 17 Air

256 GB: R$ 10.499;

512 GB: R$ 11.999;

1 TB: R$ 13.999.

Novo iPhone 17 Air | Foto: Divulgação | Apple

Veja como conseguir descontos

Quando for comprar o novo iPhone 17, a loja oficial da Apple oferece a venda do produto parcelada em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Já para os que optam por compras à vista, um desconto de 10% no valor final é gerado.

Somado a isso, varejistas como Amazon, Mercado Livre e Casas Bahia estão com preços promocionais, com valores reduzidos em pagamentos via Pix ou boleto.

Outra opção é o programa “iPhone para Sempre” uma parceria entre a Apple e o Itaú, onde o cliente paga 70% do valor do aparelho em até 21 parcelas sem juros e no final decide se:

devolve o celular;

troca por outro modelo;

quita a parcela final para ficar com o aparelho.

Além disso, a própria Apple possui o programa Buyback iPlace, onde as lojas iPlace avaliam os modelos usados e concedem um crédito para que o usuário compre um novo. Assim podendo reduzir significativamente o preço do celular.