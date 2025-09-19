TECNOLOGIA
iPhone 17: vendas dos novos celulares começam; veja como ter descontos
Nova geração chega a com diversas novidades
As vendas amplas do iPhone 17 começaram nesta sexta-feira, 19, em todo o Brasil. A nova geração dos celulares da Apple chegam às lojas com preços a partir de R$ 7.999 com a versão básica, com 256 GB de memória.
A nova linha dos iPhones chega com quatro modelos:
- iPhone 17 base;
- iPhone 17 Air;
- iPhone 17 Pro;
- iPhone 17 Pro Max.
O Air é a maior novidade da geração como o primeiro ultra fino da marca, com 5,6 mm, chegando como um substituto do Plus, que não atingiu bons resultados de vendas.
Entre as principais evoluções estão:
- taxa de atualização de 120 Hz em todos os modelos;
- câmeras de maior resolução;
- novos recursos do iOS 26;
- melhorias na autonomia de bateria.
Confira os preços de cada aparelho
iPhone 17
- 256 GB: R$ 7.999;
- 512 GB: R$ 9.499.
iPhone 17 Pro
- 256 GB: R$ 11.499;
- 512 GB: R$ 12.999;
- 1 TB: R$ 14.999.
iPhone 17 Pro Max
- 256 GB: R$ 12.499;
- 512 GB: R$ 13.999;
- 1 TB: R$ 15.499;
- 2 TB: R$ 18.499.
iPhone 17 Air
- 256 GB: R$ 10.499;
- 512 GB: R$ 11.999;
- 1 TB: R$ 13.999.
Veja como conseguir descontos
Quando for comprar o novo iPhone 17, a loja oficial da Apple oferece a venda do produto parcelada em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Já para os que optam por compras à vista, um desconto de 10% no valor final é gerado.
Somado a isso, varejistas como Amazon, Mercado Livre e Casas Bahia estão com preços promocionais, com valores reduzidos em pagamentos via Pix ou boleto.
Outra opção é o programa “iPhone para Sempre” uma parceria entre a Apple e o Itaú, onde o cliente paga 70% do valor do aparelho em até 21 parcelas sem juros e no final decide se:
- devolve o celular;
- troca por outro modelo;
- quita a parcela final para ficar com o aparelho.
Além disso, a própria Apple possui o programa Buyback iPlace, onde as lojas iPlace avaliam os modelos usados e concedem um crédito para que o usuário compre um novo. Assim podendo reduzir significativamente o preço do celular.
